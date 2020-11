El proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2021 es en este momento una entelequia. Difícil afirmar si existe o no. Fue aprobado hace cinco días por unanimidad en el pleno del Consell, pero la vicepresidenta y titular de Igualdad, Mónica Oltra, no lo da por bueno, al considerar que Hacienda no ha respetado un acuerdo en el tiempo de descuento para inyectarle 21 millones. Un acuerdo que, según diversas fuentes del Ejecutivo, no es como la líder de Compromís reclama y no contemplaba la inclusión ahora de la cantidad citada.

El desencuentro ha ido in crescendo y ha derivado desde el fin de semana en una bronca de alta intensidad, con amagos de salir del Ejecutivo (Oltra) y plante para no tocar las cuentas ante la actitud de la vicepresidenta (PSPV). Y todo, mientras las crisis sanitaria y social avanza y otras comunidades y países discuten aumentar las restricciones.

La primera consecuencia es que la presidencia de las Cortes decretó a última hora de ayer retrasar la comparecencia de la vicepresidencia, prevista para las 10.30 horas de hoy, hasta el viernes, último día de intervenciones de consellers para explicar las cuentas de sus departamentos.

La reconstrucción de los hechos que ha podido realizar este periódico tras consultar una decena de fuentes entre cargos de PSPV, Compromís y Unides Podem y después de que el departamento de Oltra declinara comentar lo sucedido se remonta a la tarde del jueves. Las cuentas de todas las consellerias estaban cerradas, excepto las de Igualdad, que en ese momento, víspera de la aprobación en el pleno del Consell, propone un aumento de algunos cientos de millones. Hacienda lo rechaza y ofrece una alternativa.

La respuesta no llega, sin embargo, hasta la mañana siguiente, cuando la comisión delegada de Hacienda (en ella están consellers o representantes de todos los departamentos) ya está en la mesa. Igualdad contraoferta con una petición más baja: 21 millones (ya contaba con un aumento de 300 millones, un 19,1%).

Es el momento crítico para lo que vendrá después. Según las fuentes consultadas, el conseller Vicent Soler muestra la predisposición a incluir la cantidad (un 1,1% del presupuesto de Oltra), pero no cuando las cuentas ya están grabadas, sino a lo largo de 2021, mediante una modificación de créditos. Sí que acepta, según esta versión, hacer cambios de dinero dentro de las partidas de Igualdad. Lo que la vicepresidenta y su equipo han manifestado los últimos días a las otras partes es que Hacienda sí acepta la inclusión.

Aprobado por unanimidad

El hecho es que la comisión delegada se cierra con retraso pero con éxito, que el pleno del Consell aprueba a continuación las cuentas por unanimidad y que la vicepresidenta y portavoz comparece ante los medios de comunicación para elogiar «los presupuestos que satisfacen a todas las sensibilidades del Botànic».

Sin embargo, esa tarde empiezan los problemas al advertir Oltra que los 21 millones de euros no están. Ella contaba con que sí. Soler envía la tarde del sábado una carta a las Cortes informando de «un error» en las líneas de Igualdad y que lo corregirían el lunes. Según los socialistas, se refería a retocar partidas de la conselleria, no al trasvase de fondos de un departamento a otro. Esto, añaden, supondría un presupuesto diferente al aprobado y podría ser impugnado judicialmente.

Presidencia interviene e intenta una operación de salvamento: que Hacienda certifique por escrito en una respuesta a Igualdad que contará con los 21 millones vía modificación de créditos en 2021. La respuesta de Oltra y los suyos es que han sido engañados y no se creen la propuesta.

La líder de Compromís, según diversas fuentes, amagó la tarde del lunes ante cargos de la coalición con irse si no se incluía la partida. Alegaba que el PSPV quería forzarla a no poder dotar las nuevas residencias de mayores de personal público y tener que buscar otras fórmulas de gestión.

Por su parte, visto el cariz del desencuentro, en el entorno del president, Ximo Puig, rechazaban rotundamente cualquier cambio ahora en los presupuestos. Fuentes socialistas recordaban a su vez que Oltra no ha puesto en marcha ninguna residencia desde 2015 y aseguraban que tendrá dinero para personal en todas las que cree. Y así, anoche, todo continuaba enredado y sin solución.