Las cuentas desencallan tras prometer por escrito Soler a Oltra los 21 millones

La solución llegó ayer con el registro en Cortes por parte de la Conselleria de Hacienda de la anunciada y retrasada corrección de errores de las líneas presupuestarias de la Conselleria de Igualdad para 2021, si bien la suma total del departamento no cambia: 1.921 millones, un 19,1% más que en 2020.

Y la solución llegó, sobre todo, con un escrito remitido por el titular de Hacienda, Vicent Soler (PSPV), a la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), en el que se compromete a inyectar los 21 millones que esta reclamaba en el primer trimestre de 2021 vía modificación de créditos, según confirmaron ambas partes.

Oltra se garantiza la cantidad exigida y que consideraba acordada, pero desiste de que figure en las cuentas de 2021. Hacienda alegaba que modificar los volúmenes entre los distintos departamentos de un presupuesto ya aprobado por el Consell y enviado a las Cortes podía ser causa de impugnación judicial.

La solución final se parece mucho a la que Hacienda ha señalado que Soler planteó el pasado viernes durante la comisión delegada: una corrección de errores como ajuste técnico a las partidas de Igualdad para acomodarlas a la propuesta planteada esa mañana y una modificación de créditos con el ejercicio ya en curso para dotarla de los 21 millones.

No es, sin embargo, la versión de Compromís, que ha defendido que los números aprobados no cuadraban con lo acordado el viernes por la mañana, con una diferencia de 21 millones en su contra, y que Soler se comprometió a rectificar el lunes y no lo hizo.

El desencuentro fue en progreso hasta estallar públicamente el martes, cuando la Mesa de las Cortes ha de retrasar la comparecencia de Oltra, prevista para ayer, porque sus cuentas eran objeto de discusión.

Los intentos de mediación no fructificaron y, la noche del martes, ya en pleno conflicto público, Igualdad enviaba una propuesta que se parece bastante también a la solución final, solo que era este departamento el que redactaba un texto no editable que ofrecía a Soler solo para su firma.

El conseller socialista lo rechazó, pero a la mañana siguiente enviaba a Oltra un correo con su compromiso de realizar una modificación de crédito con los 21 millones de la discordia en los tres primeros meses de 2021. Así se empezaba a desenredar un presupuesto que ha estado en el alero a pesar de estar ya aprobado por el Ejecutivo de izquierdas.

A esa situación se agarraba el PP ayer, cuando cuestionó la rueda de comparecencias de consellers sobre las cuentas si existían dudas sobre las cantidades de cada departamento. Al final, estas comenzaron con normalidad, a la espera de la corrección de errores de Hacienda.

Fuentes del departamento de Oltra daban por cerrado el episodio tras los movimientos de Soler y destacaban que la rectificación se ajusta completamente a su propuesta.

Mientras, Soler intentaba también dar carpetazo al desencuentro: «Más allá de esta incidencia puntual que lamento profundamente, lo que queda ahora es que tenemos el mejor presupuesto de la historia de la Comunitat». En su entorno precisaron que la propuesta (sin los 21 millones) no pudo ser aplicada el viernes en las cuentas porque no había tiempo material tras recibirla a las 8.30 y que el lunes no se presentó la corrección en Cortes porque ya no era un ajuste técnico lo que se reivindicaba, sino una modificación de fondos de consellerias para sumar a Igualdad los 21 millones.