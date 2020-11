La Diputación de Alicante ha aprobado hoy en sesión plenaria el nuevo reglamento para ordenar su funcionamiento. Con 30 votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y sólo uno en contra de Compromís, la nueva herramienta orgánica ha salido adelante para impulsar determinadas cuestiones como la celebración de un debate sobre el estado de la provincia para fijar prioridades, un evento que podrá celebrarse en cualquier punto de la provincia para acercar la institución a todos los pueblos.

También se contempla el escaño 32 y un foro de alcaldes, a propuesta del PSOE, para conectar la Diputación con los ayuntamientos o el acuerdo para que los diputados no adscritos no reciban retribución para impulsar el pacto antitransfuguismo.

El portavoz del PP, Adrián Ballester, ha defendido que es un día histórico porque es la primera vez que se lleva al pleno un reglamento orgánico. La intención del equipo de gobierno era consensuarlo con todos los grupos "para mandar un mensaje de diálogo y unión" en una herramienta de trabajo que va a tener permanencia en el tiempo. Ballester ha pedido el apoyo de todos los grupos porque "es un reglamento moderno e innovador que garantiza la participación para que los ciudadanos tengan un papel activo y puedan intervenir en los plenos. Queremos abrir la Diputación a las personas".

No obstante, Compromís se ha desmarcado y ha sido el único grupo que ha votado en contra. Su portavoz Gerard Fullana ha presentado una enmienda para pedir que los diputados puedan pronunciarse sobre la resolución de subvenciones y que estos dictámenes pasen por comisión y no solo se aprueben por decreto del presidente. "Somos exigentes y no estamos de acuerdo con lo que ha pasado en la Diputación en los últimos 30 años. Este ROM legitima la no fiscalización de subvenciones por parte de la oposición. ¿Para qué sirve la Diputación si no es capaz de aprobar ayudas a la DANA, el Fondo de Cooperación y para qué sirve si los diputados no pueden ni tan siquiera dictaminar la resolución de las subvenciones?", ha preguntado Fullana.

El PP ha mostrado su satisfacción por el acuerdo de los 30 diputados y ha denunciado que la propuesta de Compromís ralentiza la administración y que, además, existe un informe de la secretaria que advierte de que esta cuestión debe reflejarse en las bases del presupuesto. Con ello, Compromís ha presentado una moción para modificar esas bases con el fin de que la resolución de subvenciones pase por las comisiones.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Toni Francés, se ha mostrado a favor de la enmienda de Compromís pero ha asegurado que este no debe ser un argumento para modificar su voto favorable al reglamento, porque la resolución de subvenciones puede regularse en otros documentos como las bases de ejecución del presupuesto.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha denunciado que esta postura es una "pataleta del portavoz de Compromís que trata de ganar protagonismo cuando estamos aprobando un reglamento positivo".

El debate ha terminado con la intervención de Adrián Ballester, quien ha asegurado que "hoy es un día histórico y Gerard Fullana no está a la altura de las circunstancias porque solo quiere llamar la atención". Según ha aseverado "la realidad es que este reglamento tiene 30 diputados a favor y solo uno en contra".