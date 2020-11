Ana Pastor, vicepresidenta de Congreso, que ha participado hoy en el Foro Alicante, organizado por INFORMACIÓN en colaboración con Bankia, la Universidad de Alicante y la patronal CEV, ha reivindicado de forma rotunda un plan especial de apoyo al sector turístico, que ha sido una de las actividades más castigadas por el impacto de la pandemia, así como una bajada del IVA al 4% para estos negocios, que aportan más de 13% al PIB autonómico, con el fin de apuntalar su recuperación.

El acto se ha podido seguir de forma presencial en el restaurante El Maestral, con un aforo máximo de 50 personas, previa invitación, y de forma telemática, sistema al que estaban inscritas unas 150 personas.

No ha hecho falta que llegara el turno de preguntas para que la que también fue presidenta del Congreso con el PP opinara sobre el efecto y duración del estado de alarma, así como sobre los confinamientos domiciliarios que ya han solicitado varias comunidades autónomas. Pastor, experta sanitaria por su condición profesional de médica y distintas masters de gestión, ha dejado claro que existe "un plan b al estado de alarma" y que, a su juicio, pasa por crear una Agencia Estatal de Salud Pública, a través de la Ley de Salud Pública. Unos instrumentos que, en conjunto con las autonomías, permitirían tener centralizados los datos sobre la evolución de la pandemia, poder analizarlos y actuar de forma coordinada entre los distintos territorios para dar una respuesta más ágil a la crisis del coronavirus, incluso, para prevenir futuras situaciones similares.

Reforzar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

De hecho, ha considerado que una de las primeras medidas que se deberían adoptar es reforzar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Uno de los "puntos negros" que achacó a la gestión del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, a quien criticó que cuando se tuvieron la primeras noticias del coronavirus en España, el 30 de enero, "no se tomaron medidas, como controles en los aeropuertos" para vigilar la entrada de posibles positivos. En aquellas fechas, ya había pacientes en hospitales con síntomas covid, "pero no se tomaron medidas", ha insistido. De ahí la importancia que tendrían, a su juicio, la implantación de las herramientas propuestas "porque hay que anticiparse al virus". Sin embargo, ha advertido de que, "estamos trabajando en esta segunda ola con el mismo sistema de vigilancia de la primera".

Para la que también fuera ministra de Fomento con el PP es "el Gobierno, junto a las Comunidades Autónomas, el que tiene que dar respuesta a la pandemia". Pero la diputada popular

ha insistido en que el confinamiento "no puede ser la única solución" y ha vuelto a criticar que al no haberse tomado las medidas necesarias, "se ha llegado a la crisis económica. Una situación que ha agravado la situación económica de las empresas y disparado el desempleo".

Por otra parte, la vicepresidenta del Congreso sí está de acuerdo con tres medidas tomadas por el Gobierno y consensuadas con los agentes sociales. Cree que los ERTE se deben prorrogar y, como piden los empresarios, se tiene que ampliar el periodo de carencia de los préstamos ICO, que está a punto de vencer, "pero la situación no ha mejorado, al contrario", ha dicho. No obstante, sí ha introducido matices sobre el Ingreso Mínimo Vital, primero los retrasos en percibirlos, y segundo, que este no se vinculara a la búsqueda de trabajo.

Presupuestos: "Es un hachazo a las pymes, autónomos y la clase media"

Entrando en materia más política, en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, la ponente ha señalado sin elevar la voz, que las Cuentas Generales presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "es un hachazo fiscal a las pymes, los autónomos y las clases medias”. Censuró que se "graven las pensiones y los seguros de hogar, además del uso del diésel en vehículos. “Me pregunto, ha dicho, ¿qué pensarán de esto los transportistas o autónomos que llevan una furgoneta?”.

Pastor ha pedido “sensibilidad” y como representante del PP en la sala, ha resaltado que su partido plantea reformas como la rebaja de impuestos, “aunque no generalizadas, sino de forma racional, por que si no, llegaremos un aun alto nivel de endeudamiento", ha advertido.

Reforzar y potenciar el Ave Madrid-Alicante

Conocedora del peso específico del turismo en la provincia de Alicante, Ana Pastor ha puesto de relieve la importancia de la conexión ferroviaria del AVE, que, finalmente, llegó a Alicante siendo ella ministra de Fomento, como ha subrayado Carlos Mazón, presidente de la Diputación, que ha hecho la presentación de Ana Pastor en el Foro Alicante, cuyo debate ha moderado To

ni Cabot, director del Club INFORMACIÓN.

En este punto, Pastor reclamó "hacer un esfuerzo en la estación del AVE, ya que esta infraestructura también es turismo”

Como colofón a las propuestas para afrontar los desafíos de la recuperación en el era poscovid, Ana Pastor también reclamó coordinación socio-sanitaria para resolver los problemas registrados en las residencias de mayores."Con un sistema clínico integral", en el que habría lugar para un sistema de historias clínicas compartidas, también se combatiría con mayor rapidez al virus", ha asegurado.

Ana Pastor también ha subrayado que en el área sanitaria “hay que hacer una revolución tecnológica”