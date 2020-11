«Toni Cantó es un ejemplo de defender lo correcto, hoy más que nunca es necesario hacer política útil mientras se controla al Gobierno». La lideresa de Ciudadanos, Inés Arrimadas, coincidió ayer punto por punto con la estrategia política que el coordinador autonómico de Ciudadanos está aplicando en la Comunidad Valenciana. Tanto que el dirigente valenciano parece el alumno más aventajado entre los discípulos de la actual lideresa de Ciudadanos y de su giro al centro y vuelta a las esencias de una formación capaz de pactar a izquierda y derecha. Cantó, además, está ganando enteros en la dirección nacional con un discurso que imita casi palabra por palabra al de Arrimadas. El acto de ayer en el que Cantó participó junto a la dirigente nacional ante 1.300 militantes conectados y con un evidente trasfondo de preparación de las elecciones catalanas de febrero, supuso un aval para el dirigente valenciano. A Arrimadas le acompañaba en el escenario el líder del partido en Cataluña que será el candidato electoral, Carlos Carrizosa, y a ambos se sumó el coordinador autonómico valenciano, que recibió varias de las preguntas de los militantes. Cantó y Arrimadas coincidieron en que el futuro del partido, que es la tercera fuerza en las Cortes Valencianas con 18 diputados, radica en ser implacables en la crítica al Gobierno pero al mismo tiempo ser útiles y responsables para salvar vidas y empleos. «Nadie hace esas dos cosas», dijo Arrimadas y corroboró Cantó. En uno de los ejes que serán de la campaña catalana y que ya lo fueron de las autonómicas valencianas, Ciudadanos denunció la exclusión del castellano en colegios de comunidades con dos lenguas oficiales con el visto bueno del Gobierno de España. «Somos el partido que más tiempo lleva pidiendo una reforma consensuada en la educación española», señaló Inés Arrimadas.

Cantó aprovechó para confirmar que su partido renuncia en las Cortes a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2021 porque su formación ya ha conseguido una serie de compromisos por parte de los socialistas que se irán traduciendo en enmiendas en favor de autónomos, Formación Profesional o Innovación, según dijo Cantó.

«Yo no estoy de acuerdo con el tripartito valenciano y me espantan muchas cosas que hacen, pero yo podré mirar con la cabeza alta a los autónomos, aunque haya gente con la que preferiría no negociar, pero debemos olvidarnos el orgullo y los prejuicios e intentar conseguir cosas útiles para españoles y valencianos», dijo.