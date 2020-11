La bronca monumental que esta semana ha enfrentado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se zanjó el miércoles sobre el papel con el compromiso por escrito del segundo de incluir los 21 millones de euros reclamados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en las cuentas de 2021 a través de una modificación de crédito el año próximo. De los rescoldos del incendio, sin embargo, quedan algo más que las brasas. En su primera comparecencia posterior a la crisis, tras el pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, dejó entrever ayer que no ha enterrado el hacha de guerra: cuestionó los mecanismos de elaboración de los presupuestos, reprochó a Hacienda que «ninguno» de los números iniciales de su conselleria se correspondían con la propuesta aprobada y avisó de que va a mantener su postura combativa en el seno del Botànic después de tensar al máximo la cuerda (las cuentas estuvieron el alero entre acusaciones de engaño e incluso amagó con dimitir) hasta que se le garantizaron los fondos, pero por la vía que estaba sobre la mesa desde el inicio del desencuentro: sin incluirlos ahora en sus líneas presupuestarias.

«No me he peleado con Soler por ver quién tiene más dinero. Me he peleado por cada céntimo que va a las personas más vulnerables de la Comunidad Valenciana y lo seguiré haciendo. No por 21 millones, sino por 21 céntimos», se defendió Oltra, en una idea que repitió por la mañana en su comparecencia semanal como portavoz del Consell y por la tarde en su intervención en las Cortes para explicar su presupuesto, demorada por el desencuentro con Hacienda. En la primera cita, la vicepresidenta se enfrentó a las preguntas de los periodistas; en la segunda, a la indignación de los diputados de la oposición, que coincidieron en atacar tanto a Oltra como a Soler por el «lamentable espectáculo» y los «berrinches internos» por el reparto de fondos entre consellerias «en medio de una crisis sin precedentes».

Oltra rebajó la última riña a la categoría de «diferencia» típica de toda coalición y rechazó un clima de división en el ejecutivo autonómico. Apuntó, en cambio, a un «debate» en el que «todo el mundo cede en parte y todos se ven reflejados» hasta que la «solución política prevalece sobre cuestiones técnicas» y «seguimos caminando sin enfados». «No me enfado por estas cosas. Emocionalmente lo definiría de otra manera», incidió la vicepresidenta, que se definió como «muy dialéctica».

No obstante, la líder de Compromís se mostró partidaria de revisar los mecanismos de elaboración del presupuesto para aumentar la participación de todos los departamentos, un planteamiento que, aseguró, es «un sentimiento compartido» por otros consellers. Las declaraciones no gustaron en las filas socialistas, donde se esperaba que Oltra diera definitivamente por zanjada la crisis de forma más contundente y sin exteriorizar más divergencias, después de una semana especialmente convulsa y de desconfianza.

21 millones «imprescindibles»

En su comparecencia de ayer en las Cortes, Soler restó trascendencia al enfrentamiento. «Lo que ha pasado pasa en todos los gobiernos cuando se cierran los presupuestos. A mí me emociona que mis compañeros quieran hacer muchas cosas y me identifico con todos. Otra cosa es la mirada del conseller de Hacienda. De todas esas ilusionantes propuestas, solo tenemos recursos para algunas de ellas. Es una función no grata, pero muy necesaria», respondió a los diputados de la oposición que le recordaron las acusaciones de falseo de las cuentas que le dedicó el departamento de Mónica Oltra.

Para la consellera de Igualdad, los 21 millones que finalmente se incorporarán mediante una modificación de crédito en el primer trimestre de 2021, son «absolutamente imprescindibles» para reforzar las plantillas de los centros de mayores y equiparar su salario con el del personal sanitario, así como para garantizar la interlocución fluida entre ambos departamentos.

REFUERZO AL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA  Los presupuestos también recogen un nuevo centro para mujeres víctimas de malos tratos en Alicante

El presupuesto de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha reforzado su visión municipalista y ha incrementando la contratación de los equipos sociales de base en los ayuntamientos. Además, en el caso de la provincia de Alicante los presupuestos recogen otras acciones concretas como la creación de un servicio comunitario de atención a la Salud Mental para poblaciones de más de 20.000 habitantes. El presupuesto global es de 5,8 millones de euros, lo que permitirá la contratación en la Comunidad de 370 profesionales. Las cuentas también incorporan un plan de Infraestructuras por 4,5 millones de euros para centros nuevos, una residencia y centro de día para personas con problemas de salud mental en Dénia, mejoras en las residencias de Benejúzar, Catí y Altabix en Elche; la puesta en marcha de un centro de día para personas mayores de Monóvar; un centro de salud mental en Alcoy y un nuevo centro para mujeres víctimas de malos tratos en la provincia de Alicante. En el ámbito residencial, los centros públicos también se podrán beneficiar de la mejora de las ratios que va a suponer la contratación de 109 personas técnicas en atención a personas en situación de dependencia en el conjunto de la Comunidad. Otro de los proyectos más destacados es la creación de la figura del supervisor de los departamentos de Servicios Sociales, que coordinará a los equipos municipales y, por otro lado, la creación de 72 nuevas plazas en centros de día de infancia.