Los grupos políticos en la Diputación de Alicante se han enzarzado en una nueva batalla por las ayudas a la Vega Baja tras el temporal de la DANA. Tanto el PSOE como Compromís han dirigido sus críticas al equipo de gobierno por no haber aprobado ninguna partida para respaldar a los vecinos de los municipios más afectados, 14 meses después de que la gota fría asolara el sur de esta provincia. Por su parte, PP y Ciudadanos acusan al Gobierno central por no sacar adelante el decreto para desbloquear los remanentes de tesorería.

El diputado provincial del PSPV y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, acusó ayer al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, de «no cumplir su palabra con la Vega Baja» y denunció que el portavoz del Partido Popular, Adrián Ballester, está «mintiendo y ocultando la verdadera realidad en la comarca». Después de que Ballester criticara las ayudas de la Generalitat a la Vega Baja, con más de 100 millones, el diputado socialista dijo que «es una vergüenza que Ballester salga a criticar las ayudas de la Generalitat con más de 100 millones invertidos, los presupuestos del próximo año y las inversiones del plan Vega Renhace, cuando la Vega Baja no ha recibido ni un solo euro de la ayuda prometida por Carlos Mazón hace ya más de un año».

La Diputación manifestó su intención de crear una línea presupuestaria de 6 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la gota fría, y sufragar así el 50% que no cubría las ayudas convocadas por el Gobierno de España. El equipo de gobierno decidió ligar sus ayudas a las del Estado con el objetivo de evitar burocracia y tramitación administrativa. Sin embargo, el bloqueo del Gobierno ha provocado que la Vega Baja siga sin recibir ni un euro. El alcalde socialista de Dolores indicó que «mientras achicábamos agua en nuestros pueblos en el mes de septiembre del año pasado, nos prometía 6 millones de euros para los municipios afectados. Han pasado 14 meses y no hemos recibido ni un solo euro». Además, Compromís ha convertido este tema en uno de sus principales caballos de batalla y una vez al mes denuncia que la institución sigue sin tramitar las ayudas prometidas. Los nacionalistas han asegurado que el presidente «no puede ir dando lecciones de gestión mientras todavía no ha pagado en 2020 la ayuda al pequeño comercio de los pueblos ni garantiza la liquidez de los mismos para hacer frente al covid». Catorce meses después de que los pueblos de la Vega Baja sufrieran los daños de las inundaciones ocasionadas por la DANA, los damnificados siguen insistiendo en la necesidad de que las instituciones agilicen la tramitación y paguen lo prometido. Desde la coalición valencianista aseguran que «la situación en la Diputación contrasta con las ayudas ya pagadas por el Gobierno autonómico». Según el portavoz valencianista en la institución, Gerard Fullana, «la obsesión por proyectar más imagen que hechos no oculta una gestión caótica. A la falta de las tantas veces anunciadas ayudas contra la DANA, hemos de sumar la no participación en el Fondo de Cooperación de la Generalitat o el caos generado recientemente en torno a las ayudas al pequeño comercio».