La vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha protagonizado hoy una fuerte bronca en redes sociales con el síndic del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, sobre la gestión de la pandemia del coronavirus, lo que zarandea la estabilidad del Botànic en plena segunda oleada del covid y justo hoy, el día con los peores registros de contagios en la Comunidad. Los dos principales socios del Consell terminan una semana marcada, además, por sus desavenencias por los presupuestos autonómicos.

La presión de la consellera de Políticas Inclusivas para exigir medidas más restrictivas para frenar la transmisión del virus ha desencadenado una batalla en el Botànic que hoy se ha puesto en evidencia claramente en Twitter.

La cadena de mensajes ha comenzado con Oltra, quien, visiblemente enfadada, ha hecho referencia a unas declaraciones de Manolo Mata. El socialista había asegurado que lo importante era lo que pensaran los expertos, que la postura de la vicepresidenta no es la opinión generalizada de Compromís y que su mujer también le pedía el cierre de determinados establecimientos, tal y como ha lamentado Oltra.

La vicepresidenta ha saltado a la palestra y ha publicado que "alerta patriarcado. Manolo, hazle caso a tu mujer que parece que tiene más cordura que algunos", lamentando la cifra de 2.327 contagios. Rápidamente, el síndic le contestaba que "de momento hacemos lo que dicen los expertos y lo que acuerda el Gobierno valenciano en coordinación con el Gobierno de España".

Las reacciones no se han hecho esperar y en solo unos segundos la cuenta oficial de Compromís apoyaba a su portavoz y recordaba a Mata que "se puede opinar plenamente sin deslegitimar la posición de quien habla en nuestro nombre y más con decisiones no consensuadas. Lealtad no es sumisión". El diputado de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, añadía que "Manolo, por el amor de Dios, hoy no estás acertado".

La respuesta de Manolo Mata ha sido subir a redes una noticia de Ximo Puig reunido con los especialistas de distintos ámbitos como la economía, la epidemiología, la microbiología o la psiquiatría. No podía imaginar el síndic entonces que Compromís le dijera, en esta batalla televisada, que la reunión que había subido era de abril y no de ahora: "¿Quieres decir que ya se estaba preparando en abril la estrategia de noviembre", le contestaba la coalición en su cuenta oficial.

Pero no ha terminado aquí el rifirrafe. Tanto Mónica Oltra como Manolo Mata han recibido multitud de mensajes de apoyo publicados por diputados y compañeros de partido. Para finalizar, la vicepresidenta ha añadido que "el primer micromachismo es menospreciar la opinión de su mujer que es obvio que tiene mucha cordura". La bronca ha tomado ya otro cariz y Mata ha añadido que "creo que te estás pasando. Todos podemos tener opiniones, me limito a aceptar lo que determina el Gobierno valenciano en función de lo que dicen los expertos".

Oltra cuestionó ayer las decisiones adoptadas por el presidente Ximo Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y dijo que "haría falta restringir los espacios de sociabilidad, que es donde se dan la mayoría de brotes, precisamente para evitar un nuevo confinamiento total", para añadir con contundencia que "hemos de ir a medidas más restrictivas. Creo que es falsa la dicotomía entre salud y economía, porque sin salud no habrá economía. Miremos los países y comunidades de nuestro entorno. La mayoría de brotes se producen en los espacios sociales porque nos sentimos seguros con la familia o los amigos". La vicepresidenta mandó, además, un mensaje muy claro a los socialistas para reivindicar "que se escuche más a Compromís a la hora de tomar decisiones y llegar a acuerdos".