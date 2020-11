El enfrentamiento entre los socios del Botànic ha alcanzado altas cotas de intensidad. Compromís no está dispuesto a sofocar las llamas que pueden dañar la estabilidad del Consell y ya no modula sus críticas al PSPV. En un contexto dramático en el que la Comunidad ha registrado un nuevo récord de muertes por coronavirus, la crispación política ha campado a sus anchas entre PSOE y Compromís, que han dejado en evidencia la guerra interna que mantienen por los presupuestos autonómicos y las restricciones contra el virus. Después de un fin de semana cargado de acusaciones y broncas, ayer la coalición se mantuvo firme y de puertas hacia afuera cerró filas en torno a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la vez que denunciaba que el presidente Ximo Puig está adoptando medidas unilaterales sin consensuar con el resto de formaciones. Por su parte, el PSPV exigió que los conflictos se resuelvan en privado para trasladar una posición consensuada. No cabe duda de que los socios del Botànic están lejos de alcanzar un trazo común en sus posturas, lo que ha dado, además, munición de grueso calibre a la oposición.

Esta última crisis ha mostrado el clima de hostilidad que atraviesa el Botànic y que tiene un mar de fondo cargado de reproches por decisiones como el adelanto electoral o las diferencias por la tasa turística o la subida de impuestos. Altos cargos de Compromís han querido defender la manera de proceder de la vicepresidenta y contradecir las voces del Palau que cuestionan este liderazgo. Los valencianistas han lamentado que el conseller Vicent Soler no cumpliera la semana pasada su compromiso para consignar 21 millones que faltaban a la Conselleria de Igualdad. «Cuando las cuentas llegaron a las Cortes, el acuerdo de los 21 millones no estaba plasmado por lo que fue necesario una corrección de errores». Así definió la líder del Bloc y coportavoz de Compromís, Águeda Micó, la situación. Las críticas fueron a más al explicar cómo el compromiso adquirido entre los dos socios saltó por los aires: «Tengo la sensación de que ha habido mala fe por parte del PSOE porque el tema se podría haber resuelto rápidamente en lugar de tardar días».

Tras cinco días de problemas internos, la solución llegó con un escrito remitido por el titular de Hacienda, en el que se comprometía a inyectar los 21 millones en el primer trimestre de 2021 vía modificación de créditos. Pero los enfrentamientos no han dejado de crecer de forma progresiva después de que Mónica Oltra también cuestionara las medidas que se han adoptado desde la Generalitat para frenar la transmisión del coronavirus.

Los dirigentes valencianistas han abierto un espacio para las críticas y, buscando la mayor exposición posible, han manifestado que un gobierno de coalición necesita cogobernanza y que «Ximo Puig ha tomado las decisiones de forma unilateral cuando es más importante que nunca que haya consenso», según Águeda Micó, quien abogó por medidas más duras, al igual que sus compañeros de partido Gerard Fullana o Natxo Bellido. También añadió el diputado provincial, Gerard Fullana, que, «si no progresamos en la salud, no habrá turismo ni economía». Los nacionalistas cuestionaron, además, la idoneidad del bono turístico impulsado por el presidente del Consell.

El PSOE, por su parte, quiere tapar el agujero creado por las discrepancias en el seno del Botànic y trata de poner paños calientes al asegurar que las diferencias dentro de un gobierno de coalición son lógicas. Los altos cargos del PSPV han mostrado un perfil dialogante hacia la búsqueda de consensos dentro del Gobierno valenciano y defienden que Ximo Puig está actuando en base a las pautas que le marcan los expertos. Según el secretario de Organización, José Muñoz, «como partido queremos alejarnos de polémicas estériles», añadiendo que «hemos dado orden de que no se genere ninguna polémica más. Debemos reforzar el Botànic». También la diputada autonómica, Toñi Serna, añadió que «lo importante es que las prioridades son comunes y ahora el objetivo es proteger a la ciudadanía». Para el portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Toni Francés, «que haya diferencias es lógico pero no es necesario evidenciarlas. Debemos trasladar una posición común».

Mientras Podemos se ha limitado a defender las decisiones que ha tomado Ximo Puig en materia sanitaria, el PP de la provincia de Alicante ha hecho lo opuesto y ha lamentado las guerras internas en las que está centrado el Consell en pleno repunte de contagios.