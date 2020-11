Los presupuestos de la Generalitat de 2021, con un crecimiento de más de un 11 %, son los más expansivos de la era Botànic: más de 25.600 millones para hacer frente al gasto previsto de las doce consellerias en las que se organiza el Consell tripartito. Sin embargo, no todas las secciones presupuestarias tendrán margen para crecer el año próximo. Algunas, de hecho, decrecerán. Las Cortes Valencianas y las instituciones estatutarias y la Agencia Antifraude que también se nutren de las cuentas públicas de la Generalitat tendrán restricciones de gasto el próximo ejercicio y, en términos generales, tendrán que conformarse con unos fondos congelados o incluso menguados con respecto al presente ejercicio.

Esta es la fotografía que ofrece el documento económico aprobado por el Consell y que se encuentra ahora en tramitación en el parlamento valenciano. Los ajustes afectan también a la cámara autonómica que preside Enric Morera, que este año prevé un aumento de gasto de apenas un 1,26%, lo que fija su presupuesto en 30,1 millones de euros.

La Sindicatura de Greuges, cuyo presupuesto depende de las Cortes, tampoco tendrá grandes alegrías de gasto el año próximo. Con una subida del 1,7%, prácticamente ve congelado su presupuesto en los 3,7 millones de euros, un dinero con el que tendrá que organizarse coincidiendo con el año en el que está prevista su reforma. Cabe recordar que la Conselleria de Participación y Transparencia remitió a las Cortes el proyecto de ley de reforma de la Sindicatura, una norma que afecta especialmente al personal eventual de la casa.

Por su parte, la Agencia Antifraude, cuyos fondos también están vinculados a las Cortes, tendrá en 2021, un total de 4,4 millones de euros, lo que supone un 1,2% menos que este año. El recorte, según el detalle de los capítulos, se produce en las transferencias corrientes (subvenciones) y en las de capital. El organismo, que arrancó la pasada legislatura con un presupuesto de un millón de euros, tendrá que ajustarse el cinturón para ejercer su labor de control y prevención de la corrupción en tiempos de pandemia.

También la labor fiscalizadora de la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas de la Generalitat tendrá que llevarse a cabo con restricciones presupuestarias, aunque esta institución estatutaria es la que más crece del listado: su presupuesto sube un 2,99% hasta alcanzar los 8, 5 millones de euros. Aún así, todo el aumento, que es prácticamente una congelación, se queda en nóminas, ya que hay un recorte en gasto corriente.

El proyecto presupuestario para el ejercicio 2021 tampoco prevé un refuerzo económico a órganos de control interno como la Intervención de la Generalitat. Este programa presupuestario cuenta con 17 millones de euros, recursos que se congelan con una actualización del 0,24%.

Donde sí se produce un incremento importante es en la dirección general de Planificación Estratégica, Modernización y Calidad de las Administración Pública, de la que depende la Inspección de Servicios, el órgano interno del Consell que vela por la calidad de los servicios y por evitar el fraude y las malas prácticas. La Conselleria de Justicia ha consignado un total de 4,1 millones de euros, un 57% más, si bien dadas las otras competencias de esta dirección general no es posible saber si redundará en las inspección. Por su parte, el Consell de Transparència crece un 35% en las cuentas en pleno proceso de profesionalización de sus miembros.

Bronca por la subida salarial a los altos cargos

La presidenta del PP, Isabel Bonig, cargó ayer contra el Botànic por aplicar la subida salarial del 2% acordada en los presupuestos del Estado de 2020 a los altos cargos. Bonig acusó al Consell de subirse el sueldo en medio de la crisis, aunque técnicamente no es del todo cierto. El incremento del 2% para el funcionariado se acordó antes de la pandemia. El Consell no la aplicó de forma inmediata y, cuando se disponía a hacerlo, se desató la epidemia. La actualizacion salarial, de obligado cumplimiento para el personsal público, pero no para altos cargos, se ha pospuesto para diciembre, cuando se cobrará con efectos retroactivos.