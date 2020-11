Las maniobras de Soler y Sanguino

El PSOE aún no ha puesto fecha para su congreso federal, aunque todos dan por hecho que no será hasta bien entrado 2021, siempre y cuando lo permita el covid. A partir de ahí, el PSPV con el congreso nacional y los socialistas alicantinos deberán hacer lo propio. Sin embargo, ni la incertidumbre que rodea a las fechas -desde València siempre han mantenido que la prioridad ahora es la situación sanitaria y consolidar el Gobierno en la Comunidad y en Madrid- ni que la provincia haya alcanzado sus peores cifras de la segunda ola de la pandemia han frenado algunas maniobras internas. Todo lo contrario. Los movimientos de Alejandro Soler, exalcalde de Elche y hoy diputado en Madrid, para postularse como secretario provincial no sólo no se han detenido con los rebrotes, sino que incluso se han intensificado en las últimas semanas. Ahora bien, no ha sido el único. También el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, ha entrado en faena en los últimos días, en su caso, para postularse como secretario general en Alicante apelando a su faceta de sanchista reconvertido.