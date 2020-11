«Las diferencias no son divisiones». Con una frase repetida a modo de mantra, Mónica Oltra intentó este viernes pasar de puntillas por el conflicto abierto entre PSPV y Compromís que en las últimas semanas está amenazando la estabilidad del Botànic. Este viernes todos los focos estaban puestos en el pleno del Consell en el que Oltra iba a encontrarse con el presidente, Ximo Puig, tras una frenética semana marcada por acusaciones cruzadas, filtraciones y reproches. Los dos principales dirigentes de la Generalitat no habían mantenido contacto en las últimas semanas y, según admiten fuentes autonómicas, cuando se vieron la situación fue fría pero cordial. El Botànic ha entrado en terreno movedizo y el clima de desencuentros no ha dejado de agravarse, despertando incluso las reacciones de los consellers en redes sociales. Este conflicto se contextualiza en un ambiente de creciente crispación que tiene un origen mucho más profundo. La decisión de Ximo Puig de adelantar las elecciones autonómicas para unirlas con las generales o los acercamientos del PSPV a Ciudadanos en los últimos meses también han sembrado este caldo de cultivo.

En su habitual comparecencia tras el pleno, Mónica Oltra se mostró menos enérgica de lo habitual y, sobre las divergencias internas y sus conversaciones con Puig, se limitó a decir que «no hay novedades respecto al tema». La situación no ha variado y la líder de Compromís sigue insistiendo en la importancia de la cogobernanza para que el PSPV tenga en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones relativas al covid. Pero ante los medios de comunicación bajó el tono y mutó su estrategia. Optó por diluir de forma manifiesta sus críticas. Prudencia calculada para no hurgar más en una herida que está por ver si cicatrizará y que, en plena segunda oleada del coronavirus, ha llevado al Gobierno valenciano al borde del abismo. La vicepresidenta y portavoz del Consell reconoció que todavía no se ha reunido con el presidente tras las discrepancias de las últimas semanas por las restricciones contra el coronavirus y el presupuesto de su Conselleria de Igualdad para 2021.

Manolo, m'ha fet vergonya aliena llegir alguns tuits contra teua de gent que creia lúcida políticament. https://t.co/u2Utsq92Tv — Vicent Soler i Marco (@vicentsolerm) 13 de noviembre de 2020

Eso sí, su manera de blindar el Botànic fue defender que «diferencia no es sinónimo de división» y que la cogobernanza, el diálogo y el «respeto mutuo» son la base de un gobierno de coalición. En su intervención quiso evidenciar que no ha restablecido la comunicación con Ximo Puig para limar asperezas y, en segundo lugar, que sigue defendiendo la necesidad de aplicar mano dura y cerrar la hostelería para doblegar la curva de contagios. Lo dejó claro pero, a la vez, suavizó su relato para rebajar la escalada de tensión de las últimas semanas, sobre todo después de la nueva bronca de diferentes dirigentes, portavoces e incluso consellers de PSPV y Compromís en las redes sociales. El conflicto se generó vía Twitter, después de que el síndic socialista, Manolo Mata, asegurara que esta crisis ha afectado psicológicamente a todos. Desde Compromís entendieron que esas declaraciones eran ofensivas y exigieron a Mata que respetara a la consellera y líder de la coalición. El conseller de Economía, Rafa Climent, indicó que «la base del Botànic y de la cogobernanza siempre ha sido el respeto a las personas y a las instituciones. Manolo Mata, así no. Estoy contigo Mónica Oltra». La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, añadía que «no es nuevo gastar el menosprecio personal para atacar posturas políticas. Es mediocre y lamentablemente más habitual cuando la diana es una mujer. El capital político y humano de Mónica Oltra está por delante de estas estrategias». Por parte del PSPV, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, aseguraba que «Manolo, me da vergüenza ajena leer algunos tuits contra ti de gente que creía lúcida políticamente». Entre otros muchos dirigentes socialistas, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, también mostró su apoyo a Manolo Mata en la segunda bronca entre PSPV y Compromís que se produce en menos de una semana en las redes sociales.