El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha alertado del importante perjuicio que para los pequeños municipios de la provincia de Alicante está suponiendo el “atasco” de la institución provincial en la ejecución de las obras relacionadas con las inversiones financieramente sostenibles. Desde las filas socialistas ponen como ejemplo que las obras aprobadas en 2019, se encuentran ahora con la redacción de proyectos y que la ejecución de las mismas no llegará hasta el 2022, casi tres años después.

Francés ha alertado que son los municipios con menos población y menos recursos los que se están viendo perjudicados de esta “ralentización” de las obras que ejecuta la Diputación de Alicante. “La Diputación es la que asume la realización de dichas inversiones en el caso de la mayoría de los municipios pequeños, que cuentan con menos recursos técnicos para su desarrollo, lo que les está suponiendo retrasos de entre 2 y 3 años desde que la subvención es concedida”

En este sentido, Francés, ha alertado de que “a día de hoy la Diputación tiene más de 15 millones de euros en inversiones pendientes de ejecutar en los municipios de menor población”, ha señalado el portavoz socialista.

En este sentido, Francés considera que esta lamentable situación “tira por tierra todos los mensajes grandilocuentes a favor de los pueblos de menor población del equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos. Es un torpedo en la línea de flotación de su propaganda. No están beneficiando a los pequeños pueblos, ya que eternizan la llegada de las inversiones y no les aportan su parte del Fondo de Cooperación Municipal”, ha argumentado.

Y es que, desde las filas socialistas consideran que el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos está poniendo como “parapeto” a los pequeños municipios para no participar en el Fondo de Cooperación Municipal. Así, Francés subraya que “lo que le está pasando a los alcaldes y alcaldesas de esos pueblos es que las inversiones de la Diputación tardan años en llegar y que tampoco reciben la parte provincial que les corresponde del Fondo de Cooperación Municipal, mientras tienen que aguantar como PP y Ciudadanos estén todos días los presumiendo de un apoyo que en la práctica queda en palabras y golpecitos en la espalda”.

“Con este bagaje, todavía cuesta más creer que critiquen que la Generalitat esté aportando 13’7 millones de euros a los pueblos de la provincia, y que utilicen a los pueblos pequeños para no reconocer que la gestión del PP y Ciudadanos ha evitado la llegada de 55 millones de euros a los municipios de la provincia, también a los pueblos pequeños”, apunta lamenta Francés.

Para el grupo socialista, esta situación de colapso del área de infraestructuras, con Javier Gutiérrez a la cabeza, demuestra el “fracaso de Ciudadanos al frente de un área a la que llegaron garantizando soluciones ante el desbordamiento del área, pero en la que no se han visto avances”, ha denunciado Francés.

“En el pasado pleno ya le dijimos a Gutiérrez que lleva casi año y medio al frente del área. Cuando llegó al área se encontró con la herencia de la mala gestión del PP, ahora la responsabilidad ya es suya”, ha apuntado Francés.

“Ciudadanos parece más dedicado a no decir nada que pueda molestar al presidente de la Diputación y a presentar al pleno mociones sobre mascarillas, PCR, la lengua o educación, en definitiva, cuestiones en las que la Diputación no tiene competencias. Pero en cambio, no han llevado ni una propuesta para dar solución al colapso que tienen en infraestructuras y que tanto perjudica a los pueblos pequeños”, ha denunciado Francés.