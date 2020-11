Los grupos políticos de la Diputación se han unido para lanzar una campaña de apoyo a los productos autóctonos de la provincia con el objetivo de fomentar su consumo entre los ciudadanos e incentivar la economía local durante las fiestas de Navidad.

Con el nombre #ApoyamosNuestraProvincia / #RecolzemLaNostraProvíncia, la iniciativa surge con la finalidad de estimular entre la ciudadanía la adquisición de artículos y géneros de elaboración propia, ya sea del sector agroalimentario, industrial, vitivinícola o artesanal. Los portavoces de los grupos han invitado hoy a la ciudadanía a comprar en pequeños o medianos comercios de proximidad para revalorizar el tejido productivo de la provincia y favorecer la recuperación financiera de autónomos, pymes, productores, distribuidores y comerciantes.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha presentado esta estrategia promocional y ha defendido la necesidad de "defender las potencialidades que nos representan como provincia, ahora más que nunca”.

Además, ha indicado que en este periodo de crisis social, sanitaria y económica a causa de la pandemia de Covid-19, “hemos tenido que redefinir estrategias, objetivos y recursos para reactivar nuestra economía, al tiempo que hemos tenido que reforzar la unión y colaboración público-privada para trazar planes consensuados que aprovechen nuestros recursos, experiencias, conocimientos y sinergias”.

Los portavoces de los grupos políticos de la institución provincial, Eduardo Dolón, del PP, Toni Francés, del PSPV-PSOE, Javier Gutiérrez, de Ciudadanos, y Gerard Fullana, de Compromís, han acompañado al presidente en la presentación de este plan, así como la vicepresidenta primera, Julia Parra, la vicepresidenta segunda, Ana Serna, el portavoz del equipo de Gobierno, Adrián Ballester, y el diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, Sebastián Cañadas.

Tal como han destacado los diputados durante sus respectivas intervenciones, la provincia de Alicante responde a una marcada diversificación cultural, patrimonial, lingüística y productiva y a una industria textil, hortofrutícola, turística y gastronómica única en el mundo, que ejerce de motor económico y de generador de empleo para los 141 municipios que la componen.

A partir de hoy las redes sociales de la Diputación, con más de 68.700 seguidores totales, difundirán la importancia de consumir productos autóctonos. La campaña también llegará a los medios digitales y prensa. El presidente ha pedido a la ciudadanía que se sume a esta línea de difusión de “nuestros productos”.

Tras la presentación de la iniciativa, tanto Mazón como el resto de portavoces y las vicepresidentas han firmado la ‘Carta de adhesión’ a dicha propuesta, a la que podrán sumarse progresivamente cuantos ayuntamientos, asociaciones, empresas, entidades y ciudadanos de la provincia lo deseen. Este documento está ya disponible en www.diputacionalicante.es para que la ciudadanía pueda suscribirlo y apoyar esta iniciativa, también subiendo a sus redes sociales y compartiendo imágenes de productos adquiridos, de compras en comercios locales y de barrio, o de consumo en restaurantes y bares de proximidad, entre otras opciones, con los hastags #ApoyamosNuestraProvincia o #RecolzemLaNostraProvíncia.

Por otra parte, los diputados provinciales han aportado algunos de los productos más representativos de la provincia y de sus localidades. Además de contar con una muestra de los siete consejos Reguladores con Denominación de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas, tales como la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó; las Cerezas de la Montaña; el Turrón de Jijona y el de Alicante; la Granada Mollar de Elche; los Nísperos de Callosa d’en Sarrià; los Vinos Alicante y las Bebidas Espirituosas y Tradicionales, se han expuesto diferentes elementos autóctonos.

Eduardo Dolón ha apostado por traer sal de Torrevieja, mientras que Toni Francés ha hecho lo propio con una figura representativa del Belén de Tirisiti de Alcoy. Javier Gutiérrez ha llevado unas tabletas de turrón de Xixona y de Alicante y Gerard Fullana ha optado por mistela y vino de Xaló. La vicepresidenta Julia Parra se ha decantado por completar la muestra de productos con un pan de Benimagrell, Ana Serna con otro pan de higo, nueces y almendras de Albatera, Adrián Ballester con alcachofas de la Vega Baja y, finalmente, Sebastián Cañadas con tomates de Mutxamiel.

En el turno de intervenciones, por orden de parlamentos, Gerard Fullana ha resaltado la importancia de apoyar a la empresa familiar, pero también otros elementos que identifican a este territorio como la lengua. Javier Gutiérrez ha insistido en que todas las empresas “van a dejarse la piel para que este año tengamos, aun siendo diferentes, unas Navidades confortables, en familia y que, de alguna manera, potencien nuestro comercio de cercanía”. Por su parte, Eduardo Dolón ha pedido que entre todos “seamos capaces de que esa sal de la vida la cultivemos, la mejoremos y la cuidemos, que es el mensaje principal”, al tiempo que ha apostamos por consumir “en nuestros comercios” y por ir a “nuestra hostelería, a nuestros restaurantes y a nuestros bares”. Finalmente, Toni Francés ha puntualizado que este tipo de campañas que buscan la unión, no solo política sino del conjunto de la sociedad, “nos permite también visualizar algo que sabemos pero que muchas veces no nos damos cuenta o lo normalizamos, que es la inmensa riqueza que tiene esta provincia. No hay ninguna otra en el conjunto de España que pueda presentar un escaparate como el que nosotros presentamos”.

La riqueza gastronómica del territorio se extiende también a otros alimentos que están en vías de obtener estos distintivos de calidad, como la breva de Albatera, la alcachofa de la Vega Baja, la tomata de Mutxamel, los dátiles de Elche y la nyora de Guardamar del Segura. No obstante, productos como la gamba roja de Dénia, el langostino de Guardamar del Segura, el arroz Bombón de Pego, los embutidos de Pinoso, las salazones y sus diversas variedades en municipios de costa, la sal de Santa Pola, el alficòs de la montaña o el chocolate de La Vila son solo otra muestra de la nutrida base de productos naturales, del mar y de la tierra, que forman parte de la dieta mediterránea y que estas navidades pueden estar en la mesa de cualquier familia alicantina.

El territorio también atesora manufacturas representativas como calzado, mármol, juguetes, alfombras, persianas, textiles, marroquinería, artesanía, maquinaria, plásticos, hilaturas y tecnología digital, así como empresas que dirigen su actividad al turismo, al ocio, a la cultura y al deporte, elementos que constituyen grandes ideas para regalar en estas fiestas que se avecinan.

Esta campaña tendrá otras fases de acción, que se prolongarán durante la próxima anualidad.