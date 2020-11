El Fondo de Cooperación Municipal es el principal motivo de enfrentamiento entre la Generalitat y la Diputación de Alicante. ¿Han avanzado las negociaciones entre las dos instituciones para abordar la reversión de las competencias impropias y tratar de alcanzar un acuerdo respecto a este plan inversor?

Respecto a las competencias impropias que competen al área de Mónica Oltra hay buena sintonía. Sin embargo, en las áreas del PSOE nos enteramos de todo por la prensa. La predisposición de la Diputación es sentarse a hablar y, de hecho, pedimos una propuesta al PSOE y a Compromís para que nos dijeran las partidas que ellos modificarían del presupuesto para hacer frente al Fondo de Cooperación, pero no tuvimos respuesta.

La Diputación de Alicante no ha hecho llegar a los municipios los 13,7 millones anuales correspondientes al Fondo de Cooperación, mientras la de Valencia lleva ya 120 millones invertidos en cuatro años. ¿No cree que los municipios hubiesen actuado con más eficacia contra esta crisis de haber tenido las mismas oportunidades que en el resto de provincias?

El presidente de la Diputación y los dos diputados de Ciudadanos han hecho un nuevo plan con el doble de dinero para invertirlo en gasto corriente y obras. Eso hace que la Diputación sea la administración más directa. Lo que necesitamos los alcaldes es tener liquidez para afrontar los problemas del covid. Hay que tener en cuenta que el Fondo de Cooperación se paga un año más tarde y con un confirming que nos obliga a negociar con un banco. No es cierto que la Diputación no haya puesto dinero y no es cierto que el Fondo de Cooperación funcione. La Generalitat se ha dejado sin ejecutar 670 millones en políticas sociales. Además, en el Edificant no se van a hacer los colegios previstos y tampoco se harán los centros de salud.

¿En qué fase se encuentra ese nuevo plan de 30 millones?

En el próximo pleno ese tema estará resuelto. Estábamos esperando el decreto del Gobierno que liberalizase los remanentes, pero ahora, con la aprobación en el Congreso, ya se puede hacer. Nos hemos puesto a trabajar para hacer un plan con los remanentes que tenía la Diputación. Consiste en ser directos con los problemas de los pequeños municipios. La Diputación quiere darles oxígeno. No solo estará este plan, sino que se va a dar continuidad a las diferentes lineas de ayudas que ha aprobado la institución. Estamos hablando de mantener todo lo que se ha concedido este año más 30 millones del nuevo programa. Lo que plantea la Diputación es mejor porque el dinero se puede emplear en gasto corriente o en obras

¿Por qué no aplicó el PP esos nuevos criterios de distribución cuando lo permitía el decreto del Fondo de Cooperación?

No se podía hacer económicamente. Ahora están liberalizando los remanentes. Si a las competencias impropias le unes el déficit cultural es imposible que podamos participar en el Fondo de Cooperación. No se puede ahogar a la provincia y luego pedir dinero para participar en este fondo.

Pero el PP no solucionó esas competencias impropias en los 20 años en los que gobernaba la Diputación y la Generalitat...

Hemos pasado por una crisis económica muy fuerte que ha afectado mucho a las administraciones. Si la Generalitat pudo resolver esas competencias en Valencia y Castellón, ¿por qué no lo hace en Alicante? En el pasado yo no estaba pero a este tema no se le ha dado la prioridad que tocaba.

¿En qué argumentan el recurso de inconstitucionalidad que están preparando contra el proyecto de ley?

No se puede pretender que una administración controle la autonomía financiera de otra. Si haces una ley que consiste en quitar dinero a la Diputación es inconstitucional porque no respetas su autonomía ni tienes en cuenta su opinión. La vicepresidenta del Consell ha llegado a un acuerdo con nosotros, pero con el presidente de la Generalitat no pasa. El entorno del presidente no transmite la verdad y lo deja en mal lugar. A día de hoy, la Generalitat pretende pasar el rodillo y no quiere negociar nada con la Diputación

¿Teme que Toni Cantó termine aprobando la ley en las Cortes tras su sintonía con Ximo Puig y tras haber denunciado públicamente que la cerrazón de Mazón estaba perjudicando a los comarcas alicantinas?

Cuando Toni Cantó visitó la Diputación se dio cuenta de que no es tan fácil participar en el Fondo de Cooperación. Los dos diputados de Ciudadanos tienen claro que hay que hacer una apuesta por el nuevo plan. Sé que este Gobierno es una piña y si lo comparo con el Botànic todavía lo tengo más claro. No me preocupa el tema de Cantó porque estoy convencido de que los diputados de Ciudadanos van a mantener la línea del Gobierno.

¿Qué opina sobre las críticas que la oposición está haciendo al denunciar que la gestión está estancada en temas como la DANA, el colapso de las obras o las ayudas al comercio?

En cuanto a las ayudas al comercio, la mayoría de los municipios ya han pagado a sus empresas. En materia social también se ha cobrado. Lo que no se entiende es que las ayudas a la Generalitat sean incompatibles con ayudas de otras administraciones. Se quejan de la operatividad de la Diputación cuando es la Generalitat la que ha puesto trabas a las ayudas a empresas y autonómos. La ejecución presupuestaria está siete puntos por encima del año anterior en una etapa muy difícil donde se paró la administración por el covid.

¿En qué líneas se van a centrar los presupuestos que están elaborando?

La gran apuesta de la Diputación es la ayuda a los municipios. Se va a dar dinamismo y agilidad.

Uno de los problemas que se encontró Carlos Mazón cuando fue nombrado presidente provincial del PP fue la escasa movilización del partido. ¿Cómo están consiguiendo relanzar la afiliación?

Hemos conseguido más de 400 nuevas afiliaciones pese a que la situación es difícil porque el covid no nos permite reunirnos. Hay mucha ilusión y se está reforzando mucho el partido. Es una de las provincias de España con mayor aumento de afiliaciones.

¿Pretende Mazón controlar el partido provincial a través de su arquitectura orgánica para poder iniciar un mandato con recorrido autonómico?

Es importante hacer renovaciones municipales porque queremos volver a ser el partido de referencia y empezar los cimientos desde cero en los municipios donde salimos mal parado en las elecciones. Noto en los municipios que la gente se quiere sumar al proyecto de Carlos Mazón, pero no con el sentido de que se vaya a Valencia, sino porque queremos tener una estructura muy fuerte en la provincia.