Oltra reabre la batalla con Puig y ahora se desmarca de su plan de reconstrucción

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se desmarcó ayer de la Estrategia Valenciana para la Recuperación y negó, a través de las redes sociales, que la propuesta que presentó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sea un proyecto consensuado ni dialogado en el seno del Gobierno autonómico. Justo en el momento en el que sus desavenencias con Ximo Puig están en el punto de mira tras varios encontronazos por los presupuestos o las restricciones contra el covid, Oltra quiso marcar posición política propia para rectificar al jefe del Consell en uno de sus proyectos más destacados. Pese a que en las dos últimas semanas ha tratado de poner paños calientes a sus discrepancias, ayer utilizó de nuevo Twitter para cuestionar las decisiones del líder socialista y, con ello, provocó no pocas reacciones.

Fuentes de la Vicepresidencia aseguraron a este medio que su objetivo fue matizar que lo presentado solo era «un documento de trabajo» y no una estrategia en sí misma. Además de no acudir al acto, Oltra lo descalificó públicamente en la cuenta oficial de la Generalitat a través de un mensaje en el que se anunciaba la presentación del proyecto. La líder de Compromís aseguró que «lo que se ha presentado hoy es un documento de trabajo del IVIE, no es ninguna Estrategia Valenciana de Recuperación, que obviamente deberá ser dialogada y consensuada en el Consell». Y añadió «creo que en la comunicación política se ha de ser preciso por respeto a la ciudadanía».

Su entorno aseguró que no acudió a la presentación porque ya tenía un acto programado con ayuntamientos y diputaciones para, entre otras cosas, constituir el órgano de coordinación de servicios sociales que permitirá poner en marcha el contrato programa. No obstante, sí que acudieron al evento destacados cargos de Compromís como los consellers Rafa Climent y Mireia Mollà; el presidente de las Cortes, Enric Morera; o el alcalde de València, Joan Ribó. Cabe destacar que 24 horas antes, Ximo Puig presentaba junto a Vicent Marzà la actualización de las medidas en las aulas de los centros educativos. Fuentes de la Presidencia se limitaron a insistir ayer en la buena relación que el presidente tiene con la mayoría de dirigentes de la coalición para hacer hincapié en que siguen centrados en la gestión de la pandemia y que lo único que hizo Oltra con ese tuit es ratificar el mensaje que se mandó en el evento puesto que varios de los documentos que se repartieron ya indicaban que se trataba de un plan de trabajo. Algunos militantes socialistas respondieron al tuit de Oltra con otro de su compañera en Compromís y consellera de Agricultura, Mireia Mollà, quien no solo acudió al evento sino que lo publicitó en su cuenta de Twitter.

El tuit de Oltra volvió a dar munición a la oposición. Por un lado, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, señaló que esta estrategia «es otro Ximofake, una estafa a los valencianos que ya no se creen nada de lo que diga Puig, ni siquiera su vicepresidenta Oltra». El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, también criticó las discrepancias entre la líder de Compromís y el del PSPV. «En el Botànic la fiesta no termina nunca, es un espectáculo lamentable», dijo.