El acuerdo extrajudicial por el que el PP ha reconocido formalmente la deuda que mantenía con IFA desde 2009 por la celebración de una cena para 3.000 personas con la que se abría la precampaña para las elecciones europeas y, además, se establecía un calendario de pago para abonar los 8.357 euros pendientes, a razón de unos 340 euros mensuales desde el próximo 1 de diciembre y hasta finales del año 2022, ha obligado a Compromís per Alacant ha retirar la moción que tenía previsto llevar al pleno.

Su portavoz, Natxo Bellido, incide en que "han tenido que pasar 11 años, que la Agencia Antifraude actuara, y que Compromís lo llevara a las instituciones, para que por fin se resuelva el sinpa de más de 8.000 euros del PP que era propio de la época donde se confundía el partido con las instituciones públicas". En este sentido, desde Compromís per Alacant, ponen el acento en que "nos alegramos de que por fin, once años después, el PP provincial haya reconocido la deuda y haya establecido un plan de pagos, de la factura de más de 8.000 euros de un acto político que acabó en una cena para cerca de 3000 personas del año 2009". Por ello, Compromís retirará la iniciativa registrada para el pleno de mañana , en el que iba a dar apoyo expreso a IFA en su denuncia al PP para la recuperación de este dinero público, y, en paralelo, intentar presionar a los populares para que hicieran efectivo el abono.

El portavoz de Compromís ha señalado al respecto que "entendemos que los señores Barcala y Mazón, el primero miembro del Patronato de IFA en su condición de alcalde de Alicante, y el segundo actual concejal del Ayuntamiento, así como presidente del PP provincial y de la Diputación, no querían pasar la vergüenza de tener que votar mañana ante un episodio más del obscuro pasado del PP donde se confundía el partido con la institución. Por eso nos congratulamos que la iniciativa de Compromís haya ayudado a que el PP de Mazón, que recordemos que era vicepresidente de la Diputación y miembro de la dirección provincial del PP en ese momento, a que el PP reconozca finalmente esta vergonzante deuda con IFA y se disponga a pagarla. Ya era hora. No tendríamos que haber llegado a esta situación para que el PP de Mazón y Barcala hiciesen lo que hace todo el mundo: pagar las facturas de cenas que organizan y no considerar las instituciones como sus cortijos particulares al servicio de unas siglas políticas".