El pleno de la Diputación de Alicante aprobó ayer una modificación de crédito para impulsar un programa de inversiones de 30 millones de euros para los municipios alicantinos y una partida de 7,6 millones destinada a las comarcas, sobre todo la Vega Baja, que se vieron afectadas por el temporal de la DANA. Catorce meses después de la gota fría, la Diputación llevó ayer a pleno el inicio de la tramitación de estas ayudas que se financiarán, al igual que el plan inversor, con el remanente de tesorería, una vez que el Gobierno central ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales. La aprobación de la modificación presupuestaria generó una fuerte discusión en la que la oposición denunció que, después de más de un año, PP y Cs no hayan presentado todavía el plan con los criterios de reparto para dar luz verde a las bases de estas convocatorias.

Pese a que PSPV y Compromís aumentaron las revoluciones del debate para poner el acento en la demora con la que el equipo de gobierno distribuye los recursos a los municipios, el acuerdo impulsado por el PP y Cs contó con el respaldo del grupo socialista y la abstención de Compromís. Los portavoces de la oposición defendieron que están de acuerdo con el contenido de la propuesta pero no con las formas de tramitarla. Tras esta modificación de crédito, el próximo día 16 de diciembre se aprobarán las bases, abriéndose entonces el plazo para que los ayuntamientos puedan presentar sus solicitudes. Las subvenciones se podrán destinar tanto a gasto corriente, que contará con un montante de 2,5 millones de euros, como a inversiones, para las que se han dispuesto 5,1 millones de euros. Respecto a las críticas de la oposición sobre la tardanza en la aprobación de las ayudas, el diputado del PP, Alejandro Morant, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear el uso de los remanentes hasta el pasado mes de octubre e hizo hincapié en que la primera ayuda de la Diputación a los municipios afectados por la DANA «llegó de forma inmediata» con las brigadas de carreteras y emergencias. Sin embargo, según el portavoz socialista, Toni Francés, «estas ayudas se podrían haber otorgado antes si se hubieran incluido en el presupuesto ordinario». También el diputado de Compromís, Gerard Fullana, indicó que «estos programas llegan tarde y mal. Es absurdo votar a favor del coste de una inversión si no sabemos en qué se va a destinar». Según PSPV y Compromís, las ayudas no llegarán a los municipios hasta el mes de abril como mínimo.