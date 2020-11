"Aporta o aparta". Esta es la frase que ha sobrevolado la sesión de control de las Cortes en la que el presidente Ximo Puig ha respondido esta mañana a las preguntas de los grupos parlamentarios relacionadas con el plan de vacunación contra el coronavirus, la subida de impuestos o los retos del Consell para 2021.

Mientras Ximo Puig ha defendido que el Botànic es "un Gobierno estable, que ha dado estabilidad y honradez a la Comunidad Valenciana" y, sobre su relación con la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha afirmado: "Siempre se pueden mejorar los mecanismos de relación, y los mejoraremos sin duda", la síndica del PP en las Cortes, Isabel Bonig, ha elevado el tono del debate al hacer referencia a las declaraciones que ayer hizo la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sobre el conflicto con Oltra. Bonig ha pedido al presidente que se aparte si no puede apartar y le ha recriminado que es "apariencia, simulacro y propaganda". Bonig ha comenzado su intervención diciendo: "¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien dirigiendo el Consell o el centro comercial del Botànic?".

La síndica también se ha referido a las críticas de la vicepresidenta Mónica Oltra hacia la Estrategia Valenciana de la Recuperación y ha dicho que la gestión de Puig "no salva vidas ni la economía" sino al propio presidente y "sus 330 intocables". "¿Qué vamos a esperar de un gobierno en el que su vicepresidenta se cachondea del séptimo programa de no sé qué?". Por ello, le ha recriminado que "hemos pasado de los ximoanuncios, a los ximoarreglos y ahora los ximofakes". Así, le ha acusado de "confundir el Palau de la Generalitat con un Erasmus" y de "falta de credibilidad, de carisma" y de estar "alejado de la gestión".

La síndica del PP ha entregado a los socialistas un plan para realizar test de antígenos en las farmacias tras haberlo consensuado con los colegios profesionales y que se basa en la gestión de Madrid y Galicia. Además, ha criticado que hace un mes que se declaró el cierre perimetral y la incidencia "se ha triplicado", ha habido 150 ancianos fallecidos en residencias y la Comunidad Valenciana está "a la cola en PCRs", "por no hablar del desastre del turismo, hostelería y gastronomía".

Como respuesta a Bonig, Puig ha lamentado que "el oasis de la serenidad ha durado poquito", y le ha dicho que: "La mejor vacuna para el Botànic es usted".

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, también ha defendido que el Gobierno del Botànic "tiene futuro y puede continuar", pero ha incidido: "Lo podemos hacer mejor". "Gobernamos mejor cuando lo hacemos en equipo", ha agregado. Así se ha pronunciado Ferri en las Cortes durante la sesión de control a Ximo Puig, a quien ha dicho: "No podemos hacernos trampas al solitario: O Botànic o derecha. O Botànic o abrir las puertas de la gobernabilidad al fascismo". Para Ferri, desde que empezó a gobernar, el Botànic ha superado "retos complicados" con "éxito", pero esto "no ha sido el resultado de una persona muy, muy, lista que tenía la verdad absoluta" sino de "muchos puntos de vista en común, de respeto y diálogo". "En un contexto como la pandemia no podemos permitirnos fallar", ha agregado.

Por su parte, el jefe del Consell ha hablado de la reforma fiscal y ha destacado que "desde este Gobierno seguimos apostando por la justicia fiscal, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades, tal como hemos hecho este año a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2021".

Ximo Puig ha incidido en que lejos de subir impuestos, el objetivo es "ayudar a los más desprotegidos, haciendo que éstos paguen menos".

Respecto a la gestión de la pandemia, el jefe del Consell ha defendido que la Comunidad ha sido "una de las menos afectadas a lo largo de la pandemia". También le ha dicho que la experiencia de los test de antígenos en las farmacias llevada a cabo en Ourense "no ha sido del todo positiva".

No obstante, ha afirmado que "no se puede presumir de la gestión de la pandemia, es un destrozo". "No lo hemos hecho nunca ni lo haremos".

El presidente de la Generalitat también ha anunciado este jueves la creación de una mesa de trabajo entre el Gobierno valenciano y el sector del ocio nocturno para estudiar medidas para ayudarles ante las restricciones por la pandemia de coronavirus. El objetivo de esa mesa de trabajo, ha explicado Puig en la sesión de control parlamentario en las Cortes, será buscar "un modelo de trabajo" para ese sector mientras duran las restricciones contra la covid-19, y establecer ayudas directas para que "miles de trabajos no se pierdan".