¿Cree que el sector del turismo necesita en estos momentos la implantación de la tasa turística ?

Tenemos que dejar de demonizar la tasa turística porque en condiciones normales tiene efectos muy beneficiosos y que ayudan a paliar algunos de los efectos del turismo de masas. En cualquier ciudad europea con turismo amplio, la tasa se paga. Hay que normalizarlo. En el marco de esta pandemia, y debido a la extraordinariedad del momento, ahora mismo no es conveniente hablar de tasa turística. Es conveniente hablar de mecanismos para tener un turismo seguro y para ofrecer las condiciones reales para disfrutar de nuestro entorno, cultura y playas con seguridad. En eso nos tenemos que centrar. Hay que luchar por un modelo turístico sostenible y trabajar por la supervivencia del sector.

¿No cree que es incoherente impulsar el Bono Viatgem desde la Generalitat ahora que se pide a los ciudadanos controlar la movilidad?

Todo lo que sea potenciar el turismo dentro de la Comunidad para que los valencianos conozcan mejor el territorio y dar oxígeno a la economía redundará en beneficio de los valencianos.

¿Considera que la subida de sueldo para los empleados públicos también se ha de extender a los altos cargos?

Creemos que ahora mismo el sueldo de los altos cargos no debería aumentar. El próximo año no habrá aumento a los sueldos de los altos cargos. Lo que se ha aprobado en el Consell es poner en práctica un acuerdo que se tomó a principios de año y tiene que ver con la actualidad, pero en las cuentas de 2021 no habrá aumento a ningún alto cargo.