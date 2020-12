El "simpa" por valor de 8.359 euros que el PP dejó a la Institución Ferial Alicantina en 2009 y que organizó Carlos Mazón, entonces vicepresidente y hoy presidente del ente provincial alicantino, ha centrado hoy el debate del pleno de la Diputación. Compromís ha presentado una moción para condenar los hechos y emplazar a Ciudadanos, socio de gobierno del PP, a posicionarse a favor de la misma. También ha pedido a Carlos Mazón que entregue la documentación completa sobre el resto de pagos relativos a las cenas de campaña electoral de abril de 2009. Ante esta solicitud, Ciudadanos ha rechazado la moción y se ha posicionado, como es habitual, junto al PP para alegar que la propuesta "no tiene fundamento". Compromís, con el apoyo de PSPV, ha dirigido sus críticas a la formación naranja para denunciar que sus dos diputados se nieguen a condenar el "simpa" y rechacen la entrega de la documentación cuando gestionan el área de Transparencia. PSPV y Compromís también han acusado a sus dos diputados de hacer seguidismo del PP. La moción que han rechazado PP y Ciudadanos también instaba a la Diputación a entregar la documentación requerida por el Síndic de Greuges referida a la contabilidad del grupo popular de esa época.

La coalición valencianista ha recordado que la Agencia Valenciana Antifraude ha emitido una resolución de la investigación, que concluye que IFA tiene que exigir al PP de Alicante el pago por actos de partido como fue la cena de afiliados el 25 de abril de 2009.

El PSOE ha apoyado la medida y ha insistido en que la mejor manera de aclarar lo ocurrido es "aportar las facturas de la cena, los autobuses y los gastos de montaje para aclarar si ese acto formó parte de la financiación ilegal del PP", según ha indicado el portavoz socialista, Toni Francés, para insistir en la importancia de regenerar la vida política a través de la transparencia. "Este tema nos recuerda a la época oscura del PP y la mejor manera de salvar la imagen de Mazón es aportar las facturas", ha precisado Francés.

Los valencianistas han puesto el acento en que es la segunda vez este mes de noviembre que un organismo autonómico se dirige a Carlos Mazón con una reclamación, como ya hizo el Síndic de Greuges por negarse el PP a entregar las facturas de su grupo en la Diputación de 2007 a 2011. “Que Toni Cantó justifique esto es inaceptable. Once años después no han pagado la factura a IFA y Ciudadanos no está dispuesto a reprobarlo. PP y Ciudadanos son el mismo grupo”, ha considerado el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana.

El diputado del PP Juan Francisco Pérez ha acusado a Compromís de "intentar difamar" el nombre del PP y ha dejado claro que la Agencia Antifraude archivó la causa: "Ni la Fiscalía, ni la Agencia Antifraude en su reciente informe han apreciado comportamiento ilícito del PP, ni mala fe". Según Pérez, tras el archivo de la causa por parte de la Agencia Antifraude, La Institución Ferial Alicantina y el Partido Popular han llegado a un acuerdo con procedimiento monitorio "que es la única vía legal y correcta para poder hacer frente a este pago".

El portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha acusado al portavoz de Compromís de presentar una reprobación “basada en la ficción que tiene como única finalidad manchar la reputación de un miembro de esta corporación". Según ha argumentado, “si nos ceñimos a los hechos exclusivamente y no a conjeturas, no podemos apoyar una reprobación del PP sin fundamentos para ello”. Según ha explicado, la moción de Compromís se hace eco de un escrito de Antifraude “que no contempla en sus conclusiones la existencia de responsabilidad ni vulneración del ordenamiento jurídico, solo le pide a IFA que reclame el pago de una factura al PP”.