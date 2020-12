El tripartito acuerda fortalecer la coordinación pese a las discrepancias

Pero el encuentro de anoche dejó también discrepancias claras en una reunión en la sede de Compromís que se ha adelantado por la presión de Unides Podem y que coincidía en el tiempo con la que el jefe del Consell, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, mantenían en el Palau de la Generalitat.

Una de las cuestiones fundamentales planteadas por los socios del PSPV es que la forma de negociar los presupuestos, con negociaciones directas de cada una de las consellerias con el responsable de Hacienda, Vicent Soler, ha saltado ya por los aires tras seis presupuestos del Botànic y ya no puede tener continuidad. Tanto Compromís como Unides Podem entienden que no es la forma más adecuada y anoche aseguraban que ya no volverán a negociarse de este modo el próximo año. Pero fuentes socialistas añadían que no hay alternativas a esta fórmula y que la opción de hacerlo a través de un acuerdo programático es poco viable.

Otra de las cuestiones planteadas en la mesa del Botànic es la de la gestión de los fondos europeos a propuesta de Unides Podem, que también defendió los presupuestos participativos para el próximo ejercicio.

Los socios quieren tener participación sobre las ayudas europeas y aportar ideas e incluso se llegó a plantear que existe cierta opacidad en esta cuestión.

Para Unides Podem, la de los fondos europeos es una cuestión crucial. No es casual que entre los representantes en la comisión se sentara ayer Adoración Guaman, miembro del Consell como directora general de coordinación de la vicepresidenta segunda. Mientras, Compromís reclamaba a los socialistas más capacidad de cogobernanza, aunque desde el PSPV responden que no puede existir una «copresidencia» por parte de la lideresa de Compromís, aunque en la coalición sostienen que no es posible corresponsabilizarse de las decisiones sino se participa en la decisión, por lo que de alguna forma las espadas sigue en alto.

Durante el encuentro se pusieron encima de la mesa los fallos que han podido existir, algo que asumen todas las formaciones. Entre las discrepancias está la moratoria que PSPV y Compromís han planteado en las Cortes a través de una enmienda para que no se active el artículo de la Ley de Àpunt que impide que el coste de la plantilla supere un tercio de su propuesta. Unides Podem muestra reticencias a esta propuesta, por lo que los partidos volverán a intentar llegar a un acuerdo antes de la votación del presupuesto.

También se puso sobre la mesa la cuestión de las enmiendas pendientes de Ciudadanos. Hay predisposición para aprobar la mayoría porque son asumibles. Las que afectan a la Conselleria de Políticas Inclusivas se considera que no se alejan de los principios del Botànic, aunque Unides Podem recela de que se refuercen las residencias de mayores de gestión privada.

Los partidos del Botànic se marcan como horizonte el de trabajar por unos futuros presupuestos participativos y sobre todo en defender las políticas botánicas y el escudo social.