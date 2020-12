Si nada se tuerce, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el líder de Ciudadanos, Toni Cantó, desencallarán el lunes, en un nuevo encuentro entre ambos, el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de la Generalitat de 2021.

El acuerdo entre socialistas y Ciudadanos para pactar un ajuste del IRPF en su tramo autonómico que permita a Cantó presentarse como el artífice de una bajada de impuestos a las rentas del trabajo de menos de 50.000 euros está prácticamente cerrado.

Cantó quería un encuentro de alto nivel y lo tendrá el lunes por la mañana, 48 horas antes de la votación definitiva en las Cortes de la ley de medidas fiscales, donde se incluye la enmienda para la bajada de impuestos, y del presupuesto del Botànic para 2021.

Fuentes de Presidencia confirmaron ayer el encuentro, mientras Cantó considera un hecho histórico que el Gobierno valenciano de izquierdas sea el primero en toda España que baje impuestos tras la presión ejercida durante estos meses por Cs.

Si se concreta el acuerdo, será la primera vez en la política valenciana que un partido en la oposición apoya las cuentas. Ciudadanos lograría reforzar el papel de oposición útil que ha buscado en los últimos meses y Puig podrá presentarse incluso fuera de las fronteras valencianas con el potente mensaje que supondría aprobar los presupuestos autonómicos con el 70 por ciento de apoyo en la Cámara autonómica, ampliando las fronteras de la izquierda para unas cuentas que facilitarán la reconstrucción y que dejan en el no solo al PP junto a Vox.

Falta por ver cómo se cierra la ecuación y si finalmente los socios del Botànic se suman al acuerdo. Ayer fuentes de ambas formaciones, que también han participado en las negociaciones, esperaban a conocer los detalles.

Tras días de ofertas y contraofertas, Ciudadanos da por hecho que habrá una rebaja de medio punto en el tramo autonómico para rentas de menos de 50.000 euros y un ahorro para los valencianos cercano a los 100 millones.

Las rentas de menos de 50.000 euros ahorrarán entre 125 y 150 euros; las de hasta 65.000 unos 55 a 65 euros y las de más de 80.000 euros unos ocho, de forma que solo se sube el impuesto a las de más de 140.000 euros como pacto en su momento el tripartito.

Cantó «hace lo que puede»

La vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, dijo ayer que los presupuestos se aprueban «cuando las Cortes votan», en referencia al encuentro del lunes en el Palau y ante el posible apoyo de Ciudadanos, y añadió: «Cantó hace lo que quiere y lo que puede, sobre todo lo que puede».

Oltra, también líder de Compromís, remarcó que es «una declaración de parte, aunque todo el mundo es libre de decir lo que crea conveniente», y que no tiene más información. «Por lo que sé, si no ha cambiado el reglamento, y creo que no, el presupuesto se cierra cuando las Cortes votan». Con cierto desdén añadió que para aprobar las cuentas es necesario sumar más votos a favor que en contra, sin querer entrar en la reunión del próximo lunes.