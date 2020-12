Un mes de reuniones entre grupos políticos con posiciones ideológicas del todo polarizadas ha sido suficiente para resolver diferencias, planificar inversiones y sellar alianzas. El equipo de gobierno de la Diputación, integrado por PP y Cs, y Compromís, en la oposición, rubricaron ayer un acuerdo en materia presupuestaria. La formación valencianista ha conseguido que buena parte de sus propuestas queden reflejadas en las cuentas que regirán la institución provincial en 2021 y, a cambio, se abstendrá en la votación plenaria para su aprobación, el 30 de diciembre. Con tres grupos a favor de remar en la misma dirección en un momento de absoluta excepcionalidad por la crisis económica, sanitaria y social derivada de la pandemia de covid, el foco está puesto ahora en los socialistas, que, a falta de nuevas conversaciones con el bipartito que ostenta la vara de mando, avanzan, por ahora, que existe voluntad para sumarse a lo que sería un pacto inédito.

La complicada coyuntura que atraviesa una provincia cuyo motor económico son los servicios y el turismo, y la oportunidad de aunar esfuerzos para consensuar unas cuentas que contribuyan a la ansiada recuperación, han sustentado el discurso del presidente de la Diputación, Carlos Mazón (PP), a la hora de reivindicar la necesidad de diálogo. Fue ayer mismo cuando se escenificó que, a pesar de la refriega diaria, la posibilidad de alcanzar pactos es real y el propio Mazón, junto al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, y el de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, lo refrendaron. Se trata de un acuerdo en materia presupuestaria que no es el primero de la legislatura entre dichas formaciones - el pasado ejercicio también fructificó- y que tampoco ha sido un cheque en blanco. Ha tenido un coste concreto. Exactamente, 7,5 millones en inversiones en infraestructuras, además de un cambio de gestión sustancial, al menos para los de Oltra: la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para que los dictámenes de resolución de subvenciones se remitan a la oposición el mismo día que son aprobados en junta de gobierno. «Hasta ahora esas resoluciones de subvenciones no pasaban por comisiones informativas y la oposición no se enteraba hasta pasados 10 días», aseveró Fullana.

El portavoz socialista, Toni Francés, aseguró ayer que su grupo sigue analizando los presupuestos y avanzó que presentarán algunas enmiendas. «Una parte importante de lo que proponíamos ya está incluido. Hay una clara voluntad de acuerdo, de poner todos de nuestra parte y que haya unidad», subrayó. Es precisamente esa consigna, la de tender puentes de colaboración en un momento complicado, la que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha venido defendiendo en los últimos meses, aunque no está nada claro que sea esa la línea que la oposición vaya a seguir en las Cortes.

Mejoras hídricas, prevención de incendios y reciclaje de residuos

Los 7,5 millones de euros que Compromís ha solicitado incluyen destinar 1,8 millones para inversiones hídricas estratégicas y 250.000 euros para planes de recogida y reciclaje de residuos. Otros 900.000 euros en Carreteras para completar el plan de 2018 que mantenía pendiente la variante de Ràfol d’Almúnia y 600.000 euros para rehabilitar el patrimonio municipal. También se habilitará una partida de 250.000 para la ejecución de los planes locales de prevención de incendios forestales y se recuperarán las partidas de promoción medioambiental no ejecutadas en 2020, con 3,8 millones para zonas verdes y ahorro energético. Se incorpora igualmente la petición de ampliar el destino de los fondos provinciales de cooperación a los gastos corrientes municipales.