Josep Manel Francés, alcalde de Agres por Compromís, atribuye a motivos personales la moción de censura que ha sido presentada en su contra por el edil socialista Rafael Sanjuan, que se ha dado de baja en el partido, y los tres concejales del PP.

La moción fue presentada el pasado jueves, justificándola, según rezaba el texto, en «la situación provocada por la falta de diálogo de la Alcaldía». Con todo, en el fondo de la misma también se sitúa la dedicación parcial del alcalde, de 650 euros al mes, a la que se oponían tanto Sanjuan como los populares.

Pues bien, el todavía alcalde, que lleva nueve años en el cargo, destaca que «en mi programa, antes de las elecciones, ya venía la necesidad de que el primer edil contara con una compensación económica por el trabajo de gestión en favor del municipio, así que no era nada que no se conociese. El motivo real no es otro que el enfrentamiento personal que el concejal socialista ha tenido conmigo de forma injustificada desde el principio, y que ha desembocado en esta moción».

Francés señala que Sanjuan «no ha podido olvidar que le afease su conducta», cuando se tuvo que convocar el pleno de investidura a las 00.01 horas de la madrugada para permitirle su asistencia, dado que se marchaba de viaje esa noche y su voto era imprescindible para asegurar el gobierno de los nacionalistas. «Los vecinos de Agres -subraya- no entenderán que al final acabe de alcalde una persona que es de fuera del pueblo, y, además, a través de un pacto antinatura». Francés, asimismo, defiende su gestión, recordando que sacó al Consistorio de su endeudamiento y que ahora lo deja con 360.000 euros en caja.