Diputados de Alicante en el año covid: 9.400 iniciativas y con el foco en la crisis

Si durante la génesis de la crisis pandémica en España el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos recabó un amplísimo apoyo de derechas e izquierdas para comenzar a pilotar la inusitada situación aplicando el estado de alarma, la voluntad inicial de acuerdo pronto se resquebrajó y el clima de confrontación volvió al hemiciclo en un abrir y cerrar de ojos. Las relaciones tensionadas entre una y otra bancada, y el cuestionamiento de la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo, han servido desde entonces para armar el discurso y el cometido fiscalizador de la oposición y, con ello, la defensa de las posiciones de los gobernantes. Como resultado global, los diputados alicantinos han registrado casi 9.400 iniciativas en lo que va de mandato, más del doble que, por ejemplo, los circunscritos a Málaga, que, con un representante menos, pues suman 11 diputados, han presentado casi 4.300 en total.

En concreto, los tres diputados del Partido Popular han sido este último año los más activos en la Cámara Alta, con cerca de 4.600 iniciativas registradas, seguidos de los tres de Vox, con más de 3.800; mientras que la única representante provincial de Ciudadanos es la que más veces ha subido a la tribuna de oradores.

Los alicantinos han presentado más del doble de iniciativas e intervenciones que los circunscritos a Málaga

Agustín Almodóbar es el parlamentario alicantino que más actividad ha registrado desde diciembre de 2019 a tenor de la estadística publicada en web del Congreso, que revela que ha presentado 2.065 iniciativas, es decir, a una media de cinco por día. Ser portavoz de su formación en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde febrero de este año, además de secretario segundo de la Comisión de Presupuestos, entre otros cargos, explica que haya sido uno de los más combativos, al menos a nivel numérico. En el último trimestre, por ejemplo, ha preguntado cuáles son las previsiones acerca de aplicar a corto plazo una reducción del IVA a las actividades turísticas; cuántas solicitudes de ingreso mínimo vital han sido presentadas en la provincia; o cuál es la fecha prevista para la finalización del estudio de la conexión del aeropuerto de Alicante-Elche con el AVE . Ello, por supuesto, entre muchas otras cuestiones de carácter nacional relacionadas con las repercusiones del covid-19 y la tramitación de las cuentas para 2021.

El diputado cuenta que no fue hasta junio cuando se empezó a recuperar la normalidad en el Congreso, aunque el aforo en los plenos sigue al 50%, y apunta que el calendario habitual de comisiones y plenos se retomó en septiembre. Eso es algo que explica que su número de intervenciones haya pasado de las siete contabilizadas hasta agosto a un total de 102 hasta Navidad. «Desde que nos confinaron hasta ahora habré participado en al menos 150 videoconferencias desde casa, reuniones con organizaciones sectoriales y colectivos. También he presentado 16 iniciativas de proposiciones no de ley, en su mayoría relacionadas con turismo», detalla Almodóbar. Sus compañera de circunscripción alicantina Macarena Montesinos ha sido la segunda diputada con un cómputo más abultado este mandato. Entre iniciativas e intervenciones suma 2.079, mientras que el tercero de los populares, César Sánchez, acumula 337.

Vox se erige como la segunda formación más activa en el hemiciclo y es el diputado Eduardo Luis Ruiz el que agrupa un mayor número de iniciativas, en concreto 1.942, y una treintena de intervenciones en plenos y comisiones, parte de ellas derivadas de las portavocías que ostenta en comisiones como la de Justicia, Política Territorial y Función Pública o Calidad Democrática. Por ejemplo, ha sido ponente del proyecto de ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y ha presentado propuestas para conocer el gasto total que el Gobierno ha destinado a contratos relacionados con suministros sanitarios mediante procedimientos negociados sin publicidad. «Aunque el trabajo aparezca imputado a mí, en realidad se realiza de forma conjunta entre los 52 diputados de Vox», subraya Ruiz. El diputado José María Sánchez, afiliado también a la formación de Abascal, ha sido el segundo que mayor rastro ha dejado en los registros del Congreso de entre los tres que representan a la provincia, con 1.100 iniciativas e intervenciones, seguido de Manuel Mestre, con 739.

Primera pregunta covid

La única diputada de Ciudadanos por Alicante que consiguió su acta tras las elecciones de noviembre del pasado año, Marta Martín, acumula en su haber el mayor número de intervenciones de todos los alicantinos en el hemiciclo, sumando hasta 288 exposiciones desde la tribuna, además de rubricar 175 iniciativas. Su frenética actividad tiene mucho que ver con el descalabro de su partido político en los últimos comicios, al obtener solo 10 representantes, y su consecuente integración en hasta nueve comisiones. Es portavoz de Asuntos Exteriores, de Educación o de Cooperación Internacional, entre otras. En su caso, ha interpelado en el último trimestre por las previsiones acerca de modificar los criterios del Memorándum Tajo-Segura, por los aranceles de Estados Unidos a los productos agroalimentarios españoles o por las medidas previstas para facilitar la conciliación ante la segunda ola de covid. Ahora bien, si hay una pregunta por la que Martín pasará a la historia parlamentaria es por ser la primera diputada que preguntó, a finales de enero, por las medidas ante un «nuevo virus» originado en China, iniciando un debate que meses después lo coparía absolutamente todo. Su actividad precisa en muchas ocasiones que comparezca varias veces en un mismo día, un trabajo que, asegura, «no le pesa porque le gusta», aunque no entiende que siga primando la presencialidad cuando se podría agilizar con procedimientos telemáticos. «He llegado a ir a comisiones en las que nos reunimos 20 personas para ver cómo una de ellas habla con otra por videoconferencia», asevera.

Si el foco del balance se pone en los parlamentarios de los dos partidos de Gobierno, es el socialista Alejandro Soler quien lidera el registro de iniciativas con un total de 67 (y 83 intervenciones), las últimas de ellas relacionadas con los presupuestos generales o la reversión del tramo Valencia-Alicante de la autopista AP-7, entre otras relacionadas con los cargos que desempeña, como la portavocía de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. «Nuestra eficacia no se puede medir por el número de iniciativas que presentamos porque apoyamos al Gobierno. Actuamos como interlocutores con organizaciones sectoriales y me he reunido con más de 80 para escuchar propuestas e intentar proponer mejoras. Medir la gestión por el número de iniciativas es más habitual en la oposición», defiende Soler. En total, y siempre según los datos de la Cámara Baja, los cuatro diputados de Alicante por el PSOE suman 325 iniciativas.

Txema Guijarro, único parlamentario de Unidas Podemos por Alicante, lidera el número de intervenciones entre los diputados alicantinos vinculados al Gobierno, con un total de 193 y relacionadas muchas de ellas a sus cargos como portavoz de la Comisión de Hacienda o de la de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre otros. Las últimas, como orador en el marco de la tramitación de las cuentas generales para 2021, o del proyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero o del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

En el caso de la Cámara Alta, de nuevo son los senadores del PP los más activos. Sólo entre Pablo Ruz y Adela Pedrosa suman 1.749 iniciativas e intervenciones, mientras que Emilio Argüeso, de Ciudadanos, acumula 209. Por su parte, los tres socialistas, Josefina Bueno, Ana Martínez y José Asensi, suman 103.