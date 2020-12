El precio de la abstención del PSPV en la Diputación: cinco medidas sociales por 17 millones

«El diálogo es más necesario que nunca y seguiremos en esa clave de forma permanente» CARLOS MAZÓN - Presidente de la Diputación

Las conversaciones concluyeron ayer tras un encuentro entre el presidente de la institución y el portavoz del grupo socialista, Toni Francés, en el que también participaron el diputado de Economía, Eduardo Dolón, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, y la diputada socialista Carolina Gracia. Este espacio de diálogo se enmarca en las diferentes reuniones que en los últimos meses se han impulsado desde el equipo de gobierno de cara a la elaboración del presupuesto y que surgen de la iniciativa de los socialistas, tras insistir Ximo Puig en que la recuperación de cada territorio debe contar con todos los acuerdos políticos posibles. Este pacto se suma al que Compromís anunció la pasada semana tras afirmar su portavoz, Gerard Fullana, que por segundo año consecutivo, no votará en contra al haber visto atendidas la gran mayoría de sus propuestas. En cuanto a la postura de la oposición, Mazón aseguró ayer que «la prioridad es sumar a todos porque las circunstancias así lo exigen».

El objetivo del PP era conseguir el voto favorable del grupo socialista, extremo que no ha sido posible, finalmente, por las diferencias con respecto al Fondo de Cooperación Municipal. Mientras el equipo de gobierno insistió en la necesidad de que la participación en este programa fuera voluntaria, así como que se acepten los criterios de reparto que benefician a los municipios más pequeños, el PSPV entiende que la participación en el fondo autonómico no puede ser voluntaria ya que los ayuntamientos «deben tener garantizado el acceso al mismo». Los tres grupos coincidieron en valorar positivamente el modelo de reparto de la Diputación y la forma de financiación del mismo. Según Toni Francés, «hay un acuerdo inédito en la Diputación porque ha habido un cambio gracias a la presión ejercida por el PSPV para dotar de más medios a los municipios», para añadir que «hemos buscado un diálogo pero no a cualquier precio. Estos presupuestos han de servir para la reconstrucción tras la pandemia».

«Debíamos facilitar la aprobación de unos presupuestos que han de servir para la reconstrucción social» TONI FRANCÉS - Portavoz del PSPV en la Diputación

El resto de las propuestas presentadas por el PSOE han sido aceptadas, entre las que se encuentra la dotación de dos partidas para impulsar líneas de ayudas frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia. Ambas partidas, según recoge el acuerdo, se completarán en 2021 con los remanentes de tesorería hasta alcanzar cada una de ellas los seis millones de euros con el fin de apoyar, por un lado, a las pymes, autónomos y profesionales a minimizar el impacto del covid y, por otro, a cubrir las prestaciones sociales por situaciones extraordinarias provocadas por la crisis. Ambas convocatorias, tal y como se ha realizado este año, se gestionarán a través de los ayuntamientos. Otra de las iniciativas planteadas por el PSOE es la creación de una partida de dos millones de euros, que también se sufragará con remanentes, para la dotación de vehículos eléctricos a los ayuntamientos que no hayan entrado en la convocatoria de este año por insuficiencia presupuestaria. Con fondos extraordinarios también se habilitará una línea de tres millones de euros para poner en marcha un programa de subvenciones para la renovación del césped artificial de los campos de fútbol municipales. El objetivo es dar cobertura a las peticiones que no pudieron ser atendidas en la convocatoria de 2019. Fruto del acuerdo, también se creará una partida para colaborar con los ayuntamientos en la celebración de las festividades de Moros y Cristianos con el fin de minimizar el impacto del coronavirus en el sector artesano vinculado a esta tradición. Esta línea de ayudas también se reforzará en los próximos meses con remanentes. Carlos Mazón también se comprometió a trabajar de forma coordinada con la Generalitat Valenciana, las universidades y el resto de diputaciones de la Comunidad en la elaboración de una estrategia contra el despoblamiento, al mismo tiempo que atendió, finalmente, la petición del grupo socialista de eliminar las ayudas nominativas para la gestión de residuos para crear una convocatoria con el mismo fin basada en criterios objetivos.