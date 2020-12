Mazón da más dinero a las áreas de Cs para blindar su pacto de gobierno

Los volantazos ideológicos de los de Inés Arrimadas a nivel autonómico y las críticas de Cantó hacia la gestión del PP han puesto en el último año en duda la estabilidad del gobierno de la Diputación. El presupuesto ha sido la oportunidad de oro que ha encontrado el PP para demostrar el nuevo rumbo que ha trazado Mazón para esconder las grietas de su pacto hasta hacerlas prácticamente inapreciables y terminar exhibiendo su unidad con los diputados Javier Gutiérrez y Julia Parra. No solo no recorta las partidas de sus áreas, sino que les da más voz en el seno del gobierno. El diputado provincial de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez, gestionará una partida de 37 millones de euros que aumenta un 7%, para desarrollar proyectos como los planes Planifica y +Cerca (programa alternativo al Fondo de Cooperación). El diputado de Infraestructuras explicó que la Diputación arrancará el próximo año Planifica con una partida de 6 millones de euros, que se completará en 2022 y 2023 hasta alcanzar los 71 millones de euros. Además, se activará en 2021 el Plan +Cerca con 30 millones de euros, en este caso con remanentes . «Estas dos propuestas no solo son planes para el desarrollo de Infraestructuras, sino un importante estímulo para el empleo que generarán más de 3.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción y afines», dijo Gutiérrez.

Por su parte, el área de Cultura y Transparencia, dirigida por la vicepresidenta Julia Parra, contará con una cuantía de 21,6 millones, un 9% más que el pasado ejercicio. Esta es una de las áreas que se ha visto reforzada con el objetivo de ampliar las convocatorias y crear otras nuevas destinadas a ayudar a sectores que se han visto especialmente afectados por la crisis del coronavirus. Desde el departamento de Transparencia, destaca una partida de 100.000 euros para apoyar a los municipios en esta materia.

El presupuesto de la Diputación de Alicante crecerá en 2021 un 8,8% hasta alcanzar los 238,6 millones de euros, lo que permitirá reforzar en un 15% el apoyo y asistencia a los municipios, que percibirán 102 millones que podrán destinarse a atender las necesidades sociales y económicas derivadas de la crisis del covid. Solo las áreas de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Carreteras, Ciclo Hídrico, Medio Ambiente y Residuos y Arquitectura, centradas principalmente en garantizar la prestación de servicios básicos en los municipios, contarán con un presupuesto de 80,5 millones de euros, ocho millones más que el año anterior.

El apoyo a las empresas para ayudarles a superar la difícil situación que están atravesando ante el covid es también otro de los objetivos del nuevo presupuesto de la institución provincial. Carlos Mazón se reunió ayer con el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, con el fin de trasladarle su propuesta de rebajar en 2021 el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), una medida inédita en España que permitirá aliviar la carga impositiva de 9.000 empresas de la provincia.

Cs propone al pleno una reestructuración interna de su grupo

Ciudadanos llevará hoy al pleno una propuesta para dar luz verde a una reestructuración de su grupo y cambiar la organización interna de trabajo. Según dijeron ayer fuentes de Cs, esta medida no afectará al número de asesores. «Es un tema de organización interna para ganar eficacia y funcionalidad, sin que cueste un euro más a la institución», para añadir que «ahora mismo hay un asesor menos y en un futuro próximo se designará a la persona que le sustituirá». Los naranja indicaron que «para dar transparencia al proceso, se ha informado a PSOE y Compromís».