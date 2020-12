Gobierno y oposición aparcan su rivalidad y sellan un pacto presupuestario en la Diputación

La Diputación de Alicante se ha abstraído del ruido político y de las habituales diferencias ideológicas para aprobar sus presupuestos a través de un histórico pacto entre el equipo de gobierno y la oposición. La crisis del coronavirus ha cristalizado la tendencia al diálogo en el Palacio Provincial a través de una alianza que no se conseguía desde el año 2014. Las cuentas ascienden a 238 millones y ponen el foco en la asistencia a los municipios para que puedan atender las necesidades sociales y económicas que la situación sanitaria ha provocado. En definitiva, minimizar los efectos de la amarga realidad que estamos viviendo. Frente al combate político, la Diputación de Alicante ha elegido la gestión y ha demostrado al resto de administraciones que los acuerdos entre gobierno y oposición son factibles.

«Es un pacto muy importante que asumimos con una enorme responsabilidad» CARLOS MAZÓN - PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Después de que los presupuestos autonómicos llevaran hasta la extenuación al Botànic y desgastaran todavía más la relación entre Ximo Puig y Mónica Oltra, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, exhibió la solidez de su pacto de gobierno y, además, su capacidad negociadora tras haber cerrado un acuerdo para lograr la abstención de PSPV y Compromís en unas cuentas que son clave para impulsar la economía. Los presupuestos para 2021 pondrán en marcha inversiones como Planifica o el Plan +Cerca y reforzarán el apoyo y asistencia a los municipios, incrementando un 15% las subvenciones a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. El diputado de Economía, Eduardo Dolón, destacó el incremento que experimentan todas las áreas, tanto las dirigidas a garantizar la prestación de servicios básicos y de calidad, con 102 millones de euros, como las políticas sociales con 90 millones.

Con el contexto de la crisis sobre la mesa, el equipo de gobierno ha facilitado el acuerdo al haber atendido todas las propuestas del PSPV y Compromís, excepto la enmienda relativa al Fondo de Cooperación. Tratando de centrar su intervención en los nexos de unión más que en las rivalidades, el presidente destacó la importancia de que los dirigentes sean parte de la solución y no del problema. Con un tono acorde al sentido de su voto, el líder provincial del PP aseguró que el trabajo más importante empieza ahora para mejorar la capacidad de ejecución: «Esto es como una boda en la que todos los invitados están contentos, pero lo importante viene después de ese día. Este presupuesto es algo similar, lo importante es que dentro de un año hayamos cumplido estos compromisos», por lo que pidió responsabilidad y compromiso a los 31 diputados para ejecutar lo recogido en este presupuesto, al que se sumará los fondos extraordinarios procedentes del remanente por valor de 36 millones. Mazón insistió en la importancia de incidir «en lo que nos une y no en lo que nos separa» y, en este sentido, citó como ejemplo de voluntad de consenso la de la Diputación de Valencia, donde el grupo popular se ha abstenido en la votación de las cuentas de esta institución provincial que lidera el socialista Toni Gaspar.

«Hemos estado a la altura de lo que piden los ciudadanos y los ayuntamientos de esta provincia» TONI FRANCÉS - PORTAVOZ DEL PSPV

Aunque Mazón es quien más rentabiliza el pacto presupuestario, este también deja un buen sabor de boca al PSPV, al darle la oportunidad de defender ante sus alcaldes la presión que ha ejercido para reblandecer al equipo de gobierno a la hora de flexibilizar las inversiones en los municipios. Las constantes reivindicaciones de la oposición han forzado a PP y Ciudadanos a tomar un camino que no tenían pensado para modificar los criterios de reparto entre los pueblos. Esta maniobra responde también a la voluntad de Ximo Puig por facilitar la aprobación de los presupuestos en todas las instituciones. Según el portavoz Toni Francés, «hemos estado a la altura de lo que piden los ciudadanos y los ayuntamientos» enmarcando su posición en la «altura de miras» que requiere la situación actual y que ya planteó el propio presidente de la Generalitat Valenciana, cuando destacó la importancia de no apartarse del camino del acuerdo iniciado en el pacto de la reconstrucción del pasado mes de agosto. Para el PSPV, esta estrategia no supone mordazas ni cheques en blanco. El grupo socialista se mostró satisfecho tras alcanzar acuerdos por valor de 17 millones de euros con el equipo de gobierno para aumentar los recursos de los ayuntamientos y, también, para inyectar fondos para la reactivación económica y social.

«Hay que generar inversión para activar la economía y priorizar políticas sociales» JAVIER GUTIÉRREZ - PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Compromís tampoco ha querido quedarse fuera de esta alianza presupuestaria. Con un solo diputado frente a 30, el grupo no tiene capacidad de mantener un relato crítico durante tanto tiempo y se ha decantado por consolidar las batallas pendientes. Además, rechazar los presupuestos hubiese sido un síntoma de fracaso tras el acuerdo alcanzado el año pasado entre Gerard Fullana y Carlos Mazón, que, dicho sea, el PP y Cs no han cumplido en la mayoría de puntos. El portavoz Gerard Fullana no quiere limitarse a encender la llama de la corrupción en la Diputación, aunque según admiten desde Compromís, este pacto no será inconveniente para seguir denunciando las irregularidades en la contabilidad del PP. Sumar fuerzas con la bancada de la derecha les da la posibilidad de sacar una suculenta tajada económica en beneficio de los pueblos, en torno a unos 7,5 millones. Fullana acabó ayer su intervención lanzando una pregunta al aire: «¿La derecha hubiera facilitado este acuerdo si estuviera en la oposición como ha hecho PSPV y Compromís?». Con una respuesta que tildó de «empírica», el portavoz valencianista afirmó que «el PP hubiera hecho lo mismo que en las Cortes o en el Gobierno de España», porque, en su opinión, «no todos somos iguales».

«¿La derecha hubiera facilitado un pacto si estuviera en la oposición como ha hecho la izquierda?» GERARD FULLANA - PORTAVOZ DE COMPROMÍS

Ciudadanos sigue yendo a remolque del paso que marca el PP. Sus representantes no alzan la voz ni son visibles en los principales asuntos de la agenda, pese a que han recibido más dinero en los presupuestos y pese a que los ambiciosos planes de obras han sido gestionados por el portavoz naranja y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez. Ayer el grupo sorprendió a los diputados cuando pidió que su intervención fuera compartida entre sus dos representantes. La oposición aseguró a este medio que Julia Parra comunicó al portavoz Javier Gutiérrez su voluntad de participar una vez comenzado el pleno. Para PSPV y Compromís, este gesto es un claro síntoma de su división, aunque desde Cs indicaron que se tomaron esta licencia para mostrar que están cohesionados. Javier Gutiérrez incidió en los objetivos del presupuesto, que están centrados en generar inversión y priorizar políticas sociales: «Lo más destacado es el arranque de Planifica, que moverá en los próximos años 100 millones». La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, dijo que la finalidad es compensar lo que la pandemia está arrebatando. Entre las principales directrices aplicadas, mencionó la reducción a la mitad las subvenciones nominativas y destacó las ayudas a los sectores profesionales relacionados con el ámbito de la cultura que están atravesando una severa crisis y la apuesta por los museos de la provincia y otros bienes de interés histórico.