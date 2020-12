En el segundo turno de intervenciones, Gerard Fullana dice que "las fuerzas de izquierdas estamos enviando un mensaje nítido al PP en las administraciones en las que se ha opuesto al consenso", para añadir que "no todos somos iguales y no todos en plena pandemia nos dedicamos a cuestionarlo todo". Fullana critica que el PP no haya sido capaz de negociar los presupuestos autonómicos. "No gobernarán hasta que no cambien de actitud", apostilla. Termina con un "bon nadal".