La moción de censura de Agres ha vuelto a provocar un choque entre PSPV y Compromís por las formas con las que se está llevando a cabo. La coalición valencianista va a comenzar un proceso judicial para impugnarla y pide a la dirección provincial del PSPV que la rechace oficialmente y presente en el Ayuntamiento la baja del edil socialista Rafael Sanjuan después de haberse unido a los tres concejales del PP, María García, Venancio Pascual y Enrique Ribera, para arrebatar la Alcaldía a Josep Manuel Francés, de Compromís. De hecho, el edil socialista ha sido propuesto como próximo alcalde y, aunque ya ha comunicado su voluntad de dejar el partido, la dirección lo tiene que certificar oficialmente para trasladar al pleno su condición de no adscrito al no representar ya al grupo municipal ni a la organización. Compromís insiste en la importancia de esa notificación para que el edil Rafael Sanjuan pueda ser expulsado y, por lo tanto, la moción de censura presentada el pasado 24 de diciembre, pueda ser contraria a derecho en base a la Ley Antitransfuguismo que establece la imposibilidad de suscribir esta acción por parte de un concejal que haya dejado de pertenecer al grupo político al que se adscribió al inicio de su mandato. Los valencianistas defenderán en los juzgados que Rafael Sanjuan ha abandonado el partido y que por lo tanto no puede ser candidato a la Alcaldía de Agres: «Es fundamental que el PSPV lo notifique oficialmente para dejar claro que es un tránsfuga y poder empezar un contencioso administrativo», aseguran desde la coalición.

El alcalde Josep Manuel Francés presentó a finales de noviembre una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos y a la corroboración de su dedicación parcial de 13 horas a la semana por 650 euros al mes, ante las discrepancias que mantenía con su socio de Gobierno, el concejal socialista Rafael Sanjuan. Votaron a favor los tres representantes de Compromís y en contra los tres concejales del PP y el del PSPV, con lo cual, el alcalde no obtuvo la confianza del pleno. Al no lograr la mayoría suficiente para la aprobación de las cuentas, Francés pasó a ser alcalde en funciones durante un mes, plazo en el que el PP logró el apoyo del PSPV para presentar una moción de censura con un candidato alternativo, en este caso el edil Rafael Sanjuan.

La izquierda considera que Carlos Mazón está siguiendo la línea del zaplanismo y daña la credibilidad de la política

Los desplantes entre los dos principales socios del Botànic se trasladan ahora a la provincia. Aunque los dirigentes de ambas formaciones prefieren evitar expresiones altisonantes, no dudan en dejar entrever su malestar. Compromís recuerda que se movilizó con rapidez expulsando al impulsor de la moción de censura en Cortes de Pallás y critica que el PSPV no esté actuando con la misma agilidad, pese a haberse comprometido a presentarlo de forma inmediata. La alianza entre el edil socialista y el PP fue notificada el pasado día 24 de diciembre, por lo que el pleno para relevar al alcalde de Compromís, Josep Manuel Francés, se celebrará el día 12 de enero. El PSPV mantiene que este concejal se dio de baja y luego presentó la moción pese a que la firmó como representante del partido, lo que hace dudar a Compromís de si su acción contó con la complicidad de la dirección socialista. En el proceso judicial que los valencianistas van a abrir también entra en juego las competencias que Rafael Sanjuan desempeñó y que ahora podrían mejorar por asumir la Alcaldía de Agres.

Los socialistas han confirmado que a lo largo de la próxima semana tramitarán la baja en el Ayuntamiento de Agres y achacan el retraso a los pocos días hábiles que ha habido esta semana por las festividades navideñas. Según el secretario provincial del PSPV, José Chulvi, «esa persona ya no pertenece al partido pero todo tiene un trámite. El que no se fía, no es de fiar. Compromís puede pensar lo que quiera pero la realidad es que el PSPV rechaza este tipo de acciones. Ese concejal no tiene el respaldo del partido y vamos a tramitar su baja entre el lunes y el martes». Por su parte, el diputado provincial de Compromís, Gerard Fullana, indicó que «esperemos que el PSPV cumpla su palabra y presente este documento para que podamos recurrir un acto que está fuera de la legalidad».

Críticas a la estrategia de Mazón

Si hay un punto en el que PSPV y Compromís coinciden es en el rechazo a la estrategia del presidente provincial del PP, Carlos Mazón. Es la segunda moción de censura en la provincia de Alicante autorizada por el también presidente de la Diputación. En agosto el PP consiguió arrebatar la Alcaldía de La Torre de les Maçanes a los socialistas gracias al voto de Amparo Molla, una concejal elegida en la candidatura del PSPV en mayo de 2019 y que fue expulsada del partido al no integrarse en su grupo municipal después de las elecciones locales.

La nueva jugada política orquestada en Agres por el equipo de Mazón ha provocado las críticas del PSPV y Compromís, que denuncian que se beneficie del apoyo de tránsfugas para recuperar alcaldías. Según afirmó el socialista José Chulvi, «Mazón está demostrando la línea que quiere seguir. Esa manera de acceder a los pueblos debería desterrarse porque hace daño a la credibilidad de la política», para añadir que «vuelve a los años en los que esas prácticas eran habituales». Por su parte, Gerard Fullana añadió que «Mazón está siguiendo la estela del zaplanismo con las mociones de censura», pidiendo al PP que «expulse a los concejales y a la asesora que han propiciado esta acción en Agres».