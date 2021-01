Los conflictos entre el PSPV y Compromís no están resueltos. Lejos de solventar sus diferencias, los socios del Botànic están evidenciando que no están dispuestos a dar por zanjadas las fricciones y, de hecho, han trasladado su crisis a la provincia de Alicante. Teulada se ha convertido en el nuevo foco de tensión entre PSPV y Compromís. Si los constantes enfrentamientos entre los socialistas y valencianistas derivaron en una moción de censura en Agres hace solo dos semanas, ahora el bloqueo del PSPV al presupuesto municipal de Teulada no ha sentado bien en el seno de Compromís, que ayer promovió la destitución de los dos ediles socialistas Héctor Morales y Alejandro Llobell, quienes esta misma semana tumbaron con el PP las cuentas. Estos dos concejales compartían Gobierno con cuatro representantes de Compromís y otros tres no adscritos (una exedil del PSOE y dos exediles de Cs). Sumaban los nueve votos necesarios para una mayoría absoluta. Ahora, la Corporación municipal se quedará en minoría con siete concejales, los mismos que tiene el PP.

Desde el inicio del mandato, las desavenencias entre los socios han puesto en riesgo la gobernabilidad de este municipio de la comarca de la Marina Alta. PSPV y Compromís ya no ocultan su malestar y, al igual que ocurrió en Agres, el enfrentamiento se ha trasladado a la escena provincial y autonómica. De hecho, el PSPV ha convocado hoy una reunión de la ejecutiva comarcal para analizar la situación y trasladarla a la Comisión de Seguimiento del Pacto del Botànic, que tiene previsto abordar los focos de inestabilidad que existen en Alicante.

Por parte del PSPV, el secretario general en la provincia , José Chulvi, prefirió ayer no hacer declaraciones sobre este asunto. En su lugar, el secretario general socialista en la Marina Alta, Oscar Mengual, explicó que «el problema es que las propuestas del PSPV no se han tenido en cuenta. Hemos pedido a Compromís que se siente a mantener una reunión». Los socialistas han informado que los dos ediles se descolgaron en la votación de los presupuestos municipales porque no hubo consenso en las inversiones ni una negociación para incluir sus principales proyectos. Oscar Mengual descartó una posible moción de censura como ocurrió en Agres: «Yo no apoyaría nunca una moción de censura. Este tema debe solucionarse desde Valencia a través de la comisión del Pacto del Botànic para tratar de dar estabilidad a los gobiernos de coalición como ocurre en el Consell».

La alcaldesa de Teulada-Moraira, con el apoyo del equipo de gobierno, firmó ayer el decreto de destitución de competencias y sueldo de Héctor Morales y Alejandro Llobell. Vila explicó que «es incomprensible que dos concejales estén asociándose con el principal partido de la oposición día tras día, dificultando la tarea del Gobierno y faltando a la confidencialidad». Ya en el ámbito provincial, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, aseguró que entiende la existencia de diferentes visiones dentro de un Gobierno de coalición, pero insistió en la importancia de la lealtad entre socios para facilitar la aprobación de un presupuesto en un contexto sanitario tan complicado como el actual. Según manifestaron desde Compromís, no hay ningún antecedente reciente en ningún ayuntamiento. De esta forma, la Corporación quedará al frente de la gestión del Ayuntamiento en minoría con siete concejales: cuatro ediles de Compromís y tres no adscritos. Según afirmaron desde el equipo de gobierno, mantendrán la voluntad de cambiar las políticas desarrolladas por la derecha en Teulada, un feudo histórico del PP que tras las elecciones de 2019 estrenó su primer gobierno de izquierdas en toda la democracia. Desde la ejecutiva local de Compromís se mostraron partidarios a abrir un diálogo con el colectivo local del PSPV para forzar que se nombren nuevos concejales. El equipo de gobierno volverá a llevar al pleno los presupuestos municipales y ayer pidió al PP que tome nota del comportamiento que está teniendo la oposición en otras instituciones, en clara referencia a la Diputación, donde se han aprobado las cuentas sin votos en contra. También hicieron alusión al Consell, donde Mónica Oltra votó a favor de los presupuestos autonómicos, pese a las desavenencias existentes con la Conselleria de Hacienda.

Recurso contra la moción de censura presentada en Agres

Las desavenencias entre PSPV y Compromís en Agres y su imposibilidad para aprobar los presupuestos desembocaron en una moción de censura presentada por el edil socialista Rafael Sanjuan y los tres concejales del PP, María García, Venancio Pascual y Enrique Ribera, para arrebatar la Alcaldía a Josep Manuel Francés, de Compromís. Ahora, la coalición ha presentado un recurso judicial para impugnar la moción y revertir la situación.