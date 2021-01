El Partido Popular ha consumado la moción de censura en Agres para hacer alcalde al edil no adscrito Rafael Sanjuan. El exconcejal socialista se ha unido a los tres concejales del PP, María García, Venancio Pascual y Enrique Ribera, para arrebatar la Alcaldía a Josep Manuel Francés, de Compromís, alegando que la falta de transparencia y discrepancias entre los dos socios han provocado un bloqueo de los presupuestos y finalmente una desconfianza absoluta entre ambos.

Josep Manuel Francés presentó a finales de noviembre una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos ante las discrepancias que mantenía con su socio de Gobierno, el concejal socialista Rafael Sanjuan. Al no lograr la mayoría suficiente para la aprobación de las cuentas, Francés pasó a ser alcalde en funciones durante un mes. Fue en la mañana de Nochebuena cuando los cuatro ediles presentaron la moción de censura con Rafael Sanjuan como candidato, lo que provocó que la dirección del PSPV lo expulsara del partido.

El nuevo alcalde Rafael Sanjuan ha enumerado las diferencias que ha tenido con su socio y ha detallado que "siempre he hecho lo que la agrupación socialista me decía pero me acusaban de irme con el PP cuando las cosas no iban bien. Como no aprobé los presupuestos en octubre se inventaron una cuestión de confianza. Yo no tengo nada personal contra Josep Manuel Francés. Nunca hubiera presentado esta moción de censura pero me han puesto entre la espalda y la pared". Dirigiéndose a Francés ha dicho que "la moción de censura te la has puesto tú".

Por su parte, Josep Manuel Francés ha dicho que "un cunero quería ser de forma prepotente la panacea de algo que desconocía. Solo se preocupaba por figurar. Esto es un insulto a la democracia y a la inteligencia", para añadir que "las actuaciones de Rafael Sanjuan han sido desleales porque el presupuesto no se podía aprobar de ninguna manera, es imposible consensuarlo con alguien que no quiere ir a las reuniones ni a las comisiones informativas". Según Francés, este será un "Gobierno Frankenstein".

Antes de finalizar el pleno, el primer edil se ha comprometido a no defraudar a los votantes socialistas y ha dicho que se dejará la piel por Agres: "No estoy contento porque estamos pasando una gran crisis pero espero estar a la altura".