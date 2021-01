Las facturas sin justificar costarán a cada diputado provincial entre 50 y 42.000 €

El informe de Intervención que este miércoles se aprobó en la Diputación de Alicante para devolver las facturas sin justificar de los años 2015 y 2016 obliga a desembolsar a cada diputado provincial entre 50 y 42.000 euros. Así lo dejó claro el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos, asegurando que la única reclamación contable que cabe hacer con relación a las cantidades no justificadas del anterior mandato es a quienes formaron parte de los grupos políticos. En base al informe de Intervención, son los exdiputados provinciales quienes deberán responder patrimonialmente por el perjuicio causado a las arcas de esta institución. Esquerra Unida, que ya no tiene representación en la corporación provincial, tendrá que abonar alrededor de 42.000 euros, pero el partido ya ha anunciado que tratará de aclarar este asunto para que no repercuta en la entonces diputada Raquel Pérez. El PP deberá reintegrar 3.100 euros, lo que significaría unos 200 euros por diputado; el PSPV, 500 euros, lo que supondría unos 50 euros por persona; Ciudadanos, 2.200 euros cuando solo tenía un representante que posteriormente pasó al grupo mixto; y Compromís, 3.518 euros entre tres diputados. Este miércoles los partidos de la oposición se desmarcaron del informe de la Intervención de la Diputación de Alicante que obliga a los grupos a devolver un total de 50.000 euros.