La Confederación Hidrográfica del Segura ha dado plantón a las Cortes al anunciar que no intervendrá en la comisión de la DANA para estudiar los riesgos de inundabilidad y las medidas de prevención en la Vega Baja al alegar que no está sujeta al control parlamentario tratándose de un organismo autónomo del Estado. Tras la citación de las Cortes a los principales responsables de la Confederación para asistir a la comisión especial de estudio sobre las medidas de prevención de catástrofes naturales, el presidente Mario Urrea comunicó que una comisión de un parlamento autonómico no puede requerir documentación ni comparecencia a los órganos del Estado sobre el ejercicio de su actividad. Siendo la Confederación Hidrográfica un organismo autónomo adscrito a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, las comparecencias del presidente, los jefes de unidad y funcionarios de la CHS se limitan, según deja claro Mario Urrea, al Congreso y al Senado, por lo que no están sometidos a control parlamentario autonómico: «No es procedente la comparecencia de los funcionarios convocados», dice Urrea.

La comisión, aprobada el pasado año en el pleno de las Cortes Valencianas, hizo su constitución en Orihuela, accediendo a la petición que realizaron los parlamentarios que han participado en este grupo de trabajo en un total de 17 sesiones. Durante el último año se han estudiado los efectos de estos episodios climáticos, así como las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones en la Vega Baja en materia territorial, urbanística e hídrica. Este plan de trabajo, que fue aprobado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, se ha desarrollado para conocer las causas, el alcance real de las inundaciones en la comarca de la Vega Baja, los daños producidos y estudiar las actuaciones a llevar a cabo por las diferentes administraciones públicas. Para llevar a cabo el estudio se han desarrollado un conjunto de comparecencias y se ha analizado la bibliografía, legislación, planes y documentación relevante para arrojar luz a la hora de analizar la vulnerabilidad de la Vega Baja ante los riesgos de inundación. Entre las intervenciones de expertos y responsables políticos para analizar la situación y adoptar medidas de prevención ante catástrofes futuras, se encontraba la del presidente, comisario de aguas, directores técnicos e ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Segura. La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas y presidenta de la comisión parlamentaria sobre la DANA, Aitana Mas, censuró ayer la actitud de la Confederación Hidrográfica del Segura por negarse a enviar a diversos funcionarios a la sesión de trabajo acudir a la sesión de trabajo de los distintos grupos . Mas calificó de «falta de transparencia absoluta» la negativa de la CHS.

El PP también lo criticó e incluso el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha pedido insistentemente la dimisión de Mario Urrea por negarse a dar explicaciones en las Cortes. También Ciudadanos pidió la comparecencia de la CHS. Por su parte, el diputado socialista Manuel Pineda pidió ayer a los componentes de la comisión que acepten la invitación para acudir a la sede de la Confederación en Murcia para elaborar el dictamen final.