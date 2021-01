Los alcaldes de El Verger y Els Poblets, los socialistas Ximo Coll y Carolina Vives, ya se han vacunado contra el covid pese a no ser sanitarios, estar en un geriátrico, ni formar parte de ningún grupo de riesgo prioritario.

Los primeros ediles del PSPV se pusieron la primera dosis el pasado viernes a las 15.30 horas en los centros de salud. Así lo ha confirmado hoy el alcalde Ximo Coll a este diario tras la presión ejercida por los portavoces municipales de PP y Compromís. Además, el alcalde ha informado que se han vacunado el jefe de la Policía Local de El Verger y distintos policías y guardias civiles de los dos municipios.

Ximo Coll, en declaraciones a este medio, ha destacado la necesidad de vacunarse por la cantidad de gente que recibe cada día: "Yo soy el alcalde y desde marzo que entró el virus no he dejado de atender a gente. Llevo las áreas de Servicios Sociales y Sanidad y todos los días voy al centro de salud a ver cómo está la situación, estoy en relación constantemente".

Tal y como ha añadido, el pasado viernes la directora del centro de salud le avisó de que sobraban siete dosis, pese a que las personas mayores del geriátrico todavía no han recibido la inmunización. "La vacuna no la he pedido en ningún momento", admitía el alcalde.

Según ha agregado, "el viernes sacaron las vacunas del congelador para los sanitarios del centro de salud de El Verger y Els Poblets y hubo varios profesionales que prefirieron esperar para no ser conejillos de indias. Sobraron siete vacunas y la directora del centro de salud me llamó. Yo soy fontanero-electricista y de todo esto no entiendo. Cuando la vacuna se saca del congelador se mezcla y dura seis horas, por lo que se llamó a la Policia Local y a la Guardia Civil".