Ciudadanos presionará al PP en la Diputación de Alicante para abandonar la vía judicial contra el proyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal. Tras anunciar el PP su voluntad por llevar al Tribunal Constitucional este mecanismo de financiación local a través de un recurso de inconstitucionalidad, los diputados de la formación naranja que gobiernan con Carlos Mazón en la institución se han movilizado y han iniciado un periodo de negociaciones, primero con el PP y luego con el resto de grupos políticos, para pedir que este conflicto institucional no se judicialice.

El portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, aseguró entender los criterios del PP contra este fondo, pero no está dispuesto a avalar que la Diputación de Alicante lo lleve al Constitucional: «Entendemos la postura del PP y compartimos muchos de los argumentos, pero no queremos llevar este tema a los tribunales porque entendemos que hay que negociarlo», dijo Gutiérrez.

Desde hace cuatro años, los municipios de la provincia se quedan sin ingresar la mitad del dinero del Fondo de Cooperación Local impulsado por la Generalitat como consecuencia de la negativa de la Diputación. Aunque Carlos Mazón, junto a Ciudadanos, ha impulsado un plan alternativo a este fondo, el Consell sigue exigiendo al dirigente provincial que se sume al igual que lo hacen el resto de instituciones provinciales de la Comunidad.

Ciudadanos se ha propuesto llevar la iniciativa y adquirir perfil político propio en la Diputación, por lo que el próximo lunes los naranja iniciarán una negociación con el PP para consensuar las alegaciones que se van a presentar al proyecto de ley que se debatirá en las Cortes Valencianas. El PP alegará que en ninguna comunidad autónoma existe un instrumento de estas características que obligue a las diputaciones a aportar fondos propios. Además, PP y Cs se basan en los votos emitidos por los consejeros del Consell Juridic Consultiu que hablan de una posible afectación de las competencias de las diputaciones. «Nosotros queremos que se modifiquen los criterios del Fondo de Cooperación. Nos parece un instrumento útil, pero no estamos de acuerdo con el modelo de reparto ni con el modo de financiación», dijo Javier Gutiérrez, para insistir en la importancia de que el Consell les dé libertad financiera para decidir si se financia a través del presupuesto o con remanentes.

Ciudadanos también discrepa con su socio en la exigencia de que la adhesión al mismo sea voluntaria. Los populares defienden que el Consell no puede obligar a la Diputación a aportar capital de sus presupuestos al considerarlo «una injerencia y una intromisión en esa autonomía que tienen reconocidas las diputaciones». Sin embargo, el portavoz naranja considera que la voluntariedad no es una línea roja: «Podríamos negociarlo si hubiera libertad de financiación, que es el criterio que no vamos a abandonar». Si en algo coinciden los dos socios de gobierno en la Diputación, es en pedir que los criterios de reparto beneficien a los municipios de menor población que tienen menos recursos y que el Consell convoque la comisión bilateral para tratar las competencias impropias por valor de 25 millones de euros que lastran el presupuesto de la institución provincial.