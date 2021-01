Naiara Davó: «No es el momento de abrir guerras internas que pueden tambalear al Botànic»

Creo que, en los momentos tan duros y complicados que estamos viviendo, nuestra obligación y responsabilidad es continuar protegiendo a las valencianas y los valencianos. No es momento de abrir guerras internas ni de agresiones que nos desvían de nuestro objetivo, y, además, le hacen el juego a la derecha y pueden hacer tambalear al gobierno.

¿En qué medida puede afectar la crisis de Podem a la gobernabilidad del Botànic?

Estamos en un momento excepcional que requiere de muchas medidas para proteger no solo la vida de los valencianos y valencianas, sino también para ayudar a paliar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. El Botànic necesita a los grupos parlamentarios que le dan apoyo unidos, cohesionados y centrados en combatir la pandemia. Por tanto, hacer agresiones internas que desestabilizan no ayuda a tener un grupo centrado en combatir la tercera ola de contagios.

"Ahora que hemos visto un sorpresivo anuncio de cambio en la sindicatura, no sé qué pueden decidir en un futuro sobre Dalmau"

Cuando habla de agresiones internas, ¿a qué se refiere?

Al hecho de pedir el cese o la destitución de la síndica, cuando hace apenas seis meses tuvimos una asamblea ciudadana donde más de 5.000 personas decidieron y se apostó por una división clara de espacios entre la vicepresidencia, con Rubén Martínez Dalmau, el grupo parlamentario, conmigo como síndica, y el partido, con Pilar Lima como secretaria. Se decidió la unión, el trabajo conjunto y la consolidación de tres liderazgos. Se debe respetar esa decisión de los inscritos y hay que actuar con coherencia. Lo hemos estado haciendo en los últimos seis meses. Nos coge de sorpresa ahora mismo ese anuncio de destitución.

¿Qué ha cambiado para no mantener ahora lo que respaldaron los votantes?

Esa es la sorpresa, porque en los últimos meses se ha trabajado muy bien siguiendo el proyecto que apoyaron las inscritas. Hemos podido trabajar de forma conjunta y coordinada desde esos tres espacios. Por eso, la decisión nos sorprende. No solo a mí, sino a la mayoría de las diputadas del grupo parlamentario.

"Pilar Lima y la ejecutiva han cuestionado el proyecto de tres liderazgos que respaldó la militancia hace seis meses"

¿Cree que corre peligro la figura de Dalmau como vicepresidente del Consell?

Si somos coherentes con el proyecto que ganó, ese proyecto que diferenciaba espacios y que reconocía los tres liderazgos, y teniendo en cuenta que, además, la propia Pilar Lima siempre ha defendido públicamente tanto mi trabajo como síndica como el de Dalmau como vicepresidente, no debería de cambiar. Ahora que hemos visto que hay un anuncio de cambio de sindicatura. Yo no puedo saber qué es lo que va a decidir Pilar o la ejecutiva en un futuro, pero sí sé que fortalecer Podem y trabajar con más opciones pasa por trabajar con los tres liderazgos, lo que va en contra de lo que está pasando ahora.

¿Descarta, pues, que pueda haber un relevo en la vicepresidencia?

Pilar y la ejecutiva han cuestionado el proyecto que respaldó la militancia. No sé qué puede pasar de aquí en adelante.

¿Qué le ha dicho Dalmau?

Me ha transmitido su sorpresa ante esta decisión. Piensa que hay un buen trabajo con el que hay que continuar.

¿Cómo se enteró de la propuesta de cese?

A través de una reunión donde nos citaron al grupo parlamentario con la ejecutiva. En el primer punto nos dijeron que se iba a proponer mi destitución como síndica y la proposición de Pilar Lima como portavoz. Asistieron las diputadas de Podem, que se vieron sorprendidas del cambio que no sigue el proyecto, aquello que nos había mandatado la militancia.

"El grupo parlamentario apoya mi continuidad como síndica, pero seguramente haya margen para cesarme"

¿Pilar Lima la ha llamado?

De momento, todavía no he recibido su llamada. Le he escrito para poder volver a hablar con ella (la entrevista se realiza el viernes a medio día).

¿Y a usted qué explicación le dieron para justificar esta decisión?

Más que explicación fue una comunicación. Comunicaron que pensaban que, llegados a este punto de la legislatura y en el actual contexto social, era mejor que la secretaria general ocupara el puesto de la sindicatura.

Ha dicho que este cese responde a intereses particulares y personalistas. ¿Los de Lima?

Pilar es la responsable del partido, es la secretaria general, es ella quien puede hacer propuestas, entre ellas la que capitaneó un proyecto que decía y dice establecer esos tres espacios con esos tres liderazgos que ha estado funcionando.

¿Salen los números para sacar adelante su cese en el Consejo?

Sí, seguramente los números den, porque, después del proyecto de la asamblea ciudadana y después de que Pilar hiciera una ejecutiva monocolor, puede haber personas que apoyen y que no.

¿Espera que el grupo respalde su continuidad si el Consejo Ciudadano decide relevarla?

El grupo parlamentario respalda mi posición como síndica. Así lo hicieron saber ayer (por miércoles) a la ejecutiva tras el anuncio. Cuatro de las seis diputadas formaban parte de mi candidatura. Ese tipo de decisiones suelen venir a propuesta del grupo parlamentario. Lo normal es que la mayoría del grupo diga cuál es la mejor persona que piensan que puede llevar la sindicatura. Políticamente y reglamentariamente, se tiene que escuchar la propuesta del grupo.

Le ofrecen ser portavoz adjunta. ¿Se sentiría cómoda como tal?

Esa propuesta de la portavocía adjunta hace un poco más injustificable la decisión del cese. Si puedo ser buena portavoz adjunta, también puedo ser buena síndica.

¿Se ha planteado renunciar al escaño?

La responsabilidad de un diputado, y para lo que ha sido elegido, es realizar sus labores como cargo público. En un momento como este, con una pandemia, más responsabilidad y más obligación tenemos de estar aquí al pie del cañón sacando propuestas y medidas desde el parlamento, y apoyando para que el Gobierno pueda sacar las suyas.