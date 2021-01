Alcaldes que se han vacunado contra el covid porque «sobraban dosis». Otros alegan que lo hacen porque son sanitarios, pese a que no ejercen. Los hay incluso que han entrado en centros geriátricos y se han fotografiado con los residentes a sabiendas de que no está permitido. Con toda clase de argumentos peregrinos, algunos cargos públicos están lanzando una pésima imagen a la ciudadanía por saltarse los calendarios de vacunación y protocolos establecidos por Sanidad. Varios políticos, tanto del PP como del PSOE, ya se ha vacunado contra el coronavirus en sus diferentes municipios pese a no estar incluidos en los grupos prioritarios. Consideraron, sin reparos, que era momento de aceptar una vacuna destinada a los sanitarios pese a la cantidad de personas mayores o de colectivos de riesgo que siguen sin recibirla. Uno de los casos que más repercusión ha generado ha sido el del alcalde de La Nucía y diputado provincial del PP, Bernabé Canó, quien el día 6 de enero visitó un centro geriátrico de la localidad y se puso la primera inyección junto a su concejal, lo que ha provocado que Sanidad e Igualdad investiguen el caso.

Tras conocerse su inmunización, las explicaciones ofrecidas por el PP (él no ha atendido las llamadas de este medio) se basan en que ejerce la medicina privada en un club de fútbol. Pero cabe destacar que los médicos de la privada, incluso estando en primera línea de atención sanitaria, aún no han recibido la dosis.

La vacunación de Bernabé Cano forzó a la Conselleria de Sanidad a abrir una investigación, al igual que ocurrió con los dos alcaldes de Els Poblets y El Verger. El área que dirige Ana Barceló dejó claro que no había autorizado la vacunación del diputado del PP, calificándola como «mala praxis» por haberse saltado el protocolo. Pero ahí no queda todo. Además, Igualdad anunció ayer otra investigación por la entrada del alcalde de La Nucía al geriátrico La Savia sin autorización y cuando las visitas están restringidas para evitar posibles contagios en personas de alto riesgo. El incumplimiento del régimen de visitas está tipificado como sanción grave y puede acarrear hasta 30.000 euros de multa. Igualdad indicó ayer que analizará detalladamente lo ocurrido para depurar responsabilidades y saber si Bernabé Cano también permitió la entrada de otros concejales y periodistas.

Ante estos hechos, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) calificó ayer las actitudes de los alcaldes vacunados como «muy reprochables» y exigió que se respete la priorización. El COMA lamentó que determinadas autoridades políticas se salten el protocolo, haciendo hincapié en que «ningún médico de ejercicio privado ha sido vacunado pese a estar atendiendo a pacientes y salvando vidas».

Por otro lado, Sanidad está comprobando si la vacunación del diputado provincial, también del PP, Juan Baustista Roselló, cumple el protocolo porque, aunque no es un sanitario, trabaja en el centro Doctor Esquerdo y, por lo tanto, convive con personal de riesgo.

PSPV y Compromís denuncian que no hay compatibilidad

La oposición de la Diputación de Alicante (PSPV y Compromís) ha denunciado las «anomalías» detectadas tras la vacunación de Bernabé Cano. El PP alegó que ejercía la medicina privada, pero, en cambio, la oposición niega que la Diputación le haya otorgado la compatibilidad para ejercerla. El PSPV pidió explicaciones mientras Compromís exigió a Mazón que retire las competencias a Bernabé Cano como diputado provincial y, de no hacerlo, pedirá su dimisión en el próximo pleno. Cs también exigió aclaraciones sobre los alcaldes socialistas y el diputado provincial del PP, cuya vacunación está siendo investigada.

El concejal de Sanidad de Orihuela se suma a la lista de cargos vacunados

José Galiano alega que «sobraban dosis» y añade que, de no ponérsela, «se hubiera desechado»

El concejal de Sanidad en Orihuela, José Galiano, también se ha vacunado contra el covid. Según manifestó el edil del PP a este medio, recibió la primera dosis el pasado día 6 de enero en la residencia de mayores: «Yo estaba en el centro de salud y, cuando me dijeron que sobraban dosis, acepté ponérmela porque si no las iban a tirar», indicó Galiano, que es enfermero, pero desde hace un año y medio está en excedencia. La práctica totalidad de los cargos públicos vacunados alegan que, si no se las hubieran puesto, se tendrían que haber desechado (una vez descongeladas solo hay unas pocas horas para administrar la inyección).

José Galiano quiso dejar claro que no llegó a entrar al interior de la residencia de mayores, aunque sí estuvo en un espacio común y llegó a fotografiarse con los residentes, a sabiendas de que Igualdad no lo permite a no ser que exista previa autorización y se cumpla estrictamente el protocolo. En el caso de los familiares, las normas de visitas son claras: solo podrán darse en centros libres de covid, siempre con cita previa, con una duración máxima de una hora, con higienización y siempre que se pueda al aire libre o, en su defecto, en espacios con buena ventilación.