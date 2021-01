PSPV y Compromís en la Diputación han coincidido hoy en sus críticas a Ciudadanos por no forzar la dimisión del alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano, tras su vacunación.

El grupo socialista, a través de su portavoz Toni Francés, ha acusado al grupo de Ciudadanos en la institución provincial, que lidera el portavoz Javier Gutiérrez, de ser un grupo “sumiso” al PP provincial y de actuar “a merced de los intereses de Mazón”.

El PSPV pone el foco en que, mientras la portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, de Ciudadanos, pide la dimisión del Consejero de Sanidad de su mismo gobierno -del PP- por vacunarse él y todo su equipo saltándose el protocolo, Ciudadanos en la Diputación se ha mostrado "sumiso" con los casos de los diputados del PP en la Diputación. Así, los socialistas apuntan que el único mensaje que se conoce de Ciudadanos en la institución provincial sobre estas vacunaciones de diputados provinciales del PP es que “quieren escucharlos”.

En relación a esto, desde los socialistas en la Diputación destacan que el diputado del PP Bernabé Cano “tiene el pleno al quince”: “Se ha vacunado cuando no le tocaba, en un centro de mayores al que no debía haber accedido y, además, alegando que se está dedicando a la medicina privada sin haber comunicado esta situación a la Diputación, como es preceptivo. Y pese a esto Ciudadanos, que comparte gobierno, no ha movido un dedo”, apunta Francés.

Para los socialistas, llueve sobre mojado. Así, asuntos como las declaraciones “xenófobas” realizadas por el diputado del PP Alejandro Morant; las facturas del acto del PP organizado por Mazón en IFA con “simpa” incluido o la contabilidad del grupo popular en la Diputación, han sido algunos de los asuntos negativos en los que el presidente "contó con la cobertura de los dos diputados de Ciudadanos".

Además, Compromís ha instado a la formación naranja a exigir al presidente de la institución, Carlos Mazón, que retire al alcalde de La Nucía y diputado de Deportes sus poderes en la institución después de saltarse el protocolo sanitario de vacunación.

Los valencianistas han emplazado a Toni Canto a que reaccione como sus compañeros en el Gobierno de Murcia, los cuales han ido más allá y han reclamado al PP la dimisión del consejero de Sanidad popular por circunstancias parecidas.

Los valencianistas piden los diputados de C’s que hagan entender al presidente popular de la Diputación, Carlos Mazón, que la situación de Cano "es insostenible desde un punto de vista ético y, seguramente, legal".

Cano hoy ha evitado dar la cara en la primera comisión de Deportes de la Diputación, la primera en la que participaba tras conocerse su vacunación.