Cinco días. Eso es lo que ha necesitado el diputado provincial y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, para dar explicaciones por su propia boca sobre por qué recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid el pasado 6 de enero. «Considero que mi vacunación es correcta: soy médico de Atención Primaria -en excedencia-, la decisión la tomó la responsable de Salud Pública y, además, no hay un protocolo para las dosis sobrantes», es lo que vino a argumentar el dirigente del PP, que rompía así su silencio no sólo justificando por qué había recibido la inyección, sino incluso reafirmándose en que no se arrepiente. Hasta el extremo de que proclamó sin titubear que «no entra en mis planes dimitir porque he actuado correctamente. En todo caso, deberían pedir responsabilidades internamente en Sanidad, porque yo hice lo que me dijo la responsable de Salud Pública de la Marina Baixa».

«Me vacuné el día 6 de enero, pero el día de antes me hice una PCR para confirmar que era negativo y, para entrar en la residencia, cumplí todos los protocolos y me quedé en el hall junto a la responsable de Salud Pública de la Marina Baixa mientras se vacunaba a los residentes. Fue entonces cuando se le comunicó que sobraban tres dosis porque las familias de esas personas no habían autorizado la vacunación y la responsable de Salud Pública preguntó a los dos guardias civiles que custodiaban las dosis y a mí, como médico de Atención Primaria, si nos queríamos vacunar», señala. Un relato que le sirvió de apoyo para apuntar a la responsable de Salud Pública que, según su versión, es quien tomó la decisión, y, de paso, para cargar contra la Conselleria de Sanidad, a quien acusó de no tener un protocolo definido. «En ningún momento me vacuné como alcalde, sino como médico de Atención Primaria, y eso es lo que consta en la ficha de Sanidad. Habrá que ver qué han puesto otros alcaldes que se han vacunado», subrayó, en alusión especialmente a los regidores del PSPV, aunque no los nombró expresamente. Todo cuando está en excedencia y en ese momento muchos sanitarios de los que están en primera línea no habían recibido la inyección. «Estoy en excedencia, pero también se ha vacunado a médicos jubilados o que están de baja», sostuvo Cano, quien, en este sentido, hizo hincapié en que ya sufrió el covid el pasado mes de agosto.

Con esos puntos de partida, rechazó en todo momento presentar su dimisión, pese a que el socio de gobierno del PP en la Diputación, Cs, ha pedido que se le retiren las competencias. Formación con la que, por cierto, Cano aseguró que no ha mantenido conversación alguna. «No he hablado con nadie porque no me vacuné como alcalde ni como diputado, sino como médico», expresó. Una tesis que le sirvió para defender también que como médico, aunque en excedencia, debe recibir la segunda dosis, pese a que lo dijo Puig ayer. Finalmente, y respecto a la investigación de Sanidad, afirmó que «nadie me ha llamado, pero, ¿para qué? Soy médico y eso es lo que consta, sobraban tres dosis y tampoco hay un protocolo sobre qué hay que hacer en esos casos».