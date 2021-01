Davó se resiste a dejar paso a Lima en Podem ante la cita clave

No está convocada correctamente, remarca Davó, que llama a Lima a respetar los procesos. Para que se produzca el cambio en la portavocía, las Cortes requiere un escrito del grupo en el que se recoja el nombre del portavoz y en la cámara no entran en debate sobre el modo en que cada partido elige a los síndics. Insisten en el entorno de Davó que la reunión no está convocada correctamente y que las diputadas van a apelar a su derecho a que se decida primero sobre el recurso presentado y la síndica no parece tener intención de acudir a una reunión que considera no tiene garantías legales. Pero, en la otra orilla, la de Lima, que es la dirección del partido, aseguran que la reunión está convocada de forma adecuada y están convencidas de que no habrá problemas para que la coordinara se convierta hoy también en la portavoz en las Cortes. Así, una parte del grupo parlamentario de Unides Podem anuncia que se reunirán este jueves para tramitar el relevo de Naiara Davó por Pilar Lima como síndica.

Dos versiones distintas

Otras fuentes, citadas por Efe, señalaron que la reunión es un mero trámite tras el cambio en la portavocía acordado por el Consejo Ciudadano Valenciano el pasado sábado, y afirman que se realizará probablemente de forma telemática y se informará posteriormente de su contenido. Pero en el grupo parlamentario también aseguran que esa reunión no se producirá hasta que no se resuelva el recurso, porque consideran que no se cumplían los requisitos en la votación del sábado y hubo una «falta de garantías».