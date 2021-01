El Gobierno asume que el covid vuelve a trastocar los plazos en financiación

Pero tampoco parece que el mes próximo vaya a ser el decisivo para conocer las intenciones del Gobierno en la reforma de un modelo que castiga a la Comunidad Valenciana y le supone una infrafinanciación de más de 1.300 millones anuales por debajo de la media del conjunto del Estado.

Montero apunta a febrero para abordar «elementos fundamentales», pero añade que la reforma «irá un poco ajustada» en el calendario por la pandemia. Incluso añadió que la agenda del Gobierno «se ha visto alterada» por el covid y por el temporal de nieve, pero que es un «compromiso firme» y que, a pesar del retraso a lo largo de los próximos meses, se abordarán «algunos aspectos».

Aún así, Hacienda reivindica las ayudas extraordinarias del Fondo Covid a las autonomías y otro fondo, de 13.000 millones, en los presupuestos de 2021.

El conseller, Vicent Soler, dijo ayer a este periódico que no son posibles más retrasos porque el modelo genera importantes diferencias, algo «injusto» para los valencianos. «Todos tenemos los mismos derechos, no podemos seguir siendo de segunda y aunque valoramos mucho el fondo no reembolsable de 16.000 millones y el de 13.000, no vamos a dejar de reivindicar la urgente reforma del sistema», señala Soler.

Las palabras de la ministra motivaron ayer la reacción de PP y Cs en la Comunidad Valenciana. El portavoz de Hacienda popular, Rubén Ibáñez, considera el retraso «un duro golpe y un portazo a Puig de un Gobierno de Sánchez e Iglesias «incumplidor» ante la permisividad del Consell.

El líder autonómico de Cs, Toni Cantó, aseguró que este asunto vive en el día de la marmota y vio necesario dar un puñetazo sobre la mesa. Para Compromís, el mes de febrero va en la línea de primeros de año que anunció Montero en su momento. Pero el síndic, Fran Ferri, dijo que está deseando «poder leer y trabajar en un nuevo sistema que dé a los valencianos las mismas oportunidades que otros territorios». La diputada de Podemos en el Congreso Rosa Medel puso en valor el compromiso del Gobierno de abordar la financiación en febrero, aunque añadió que era necesario esperar.

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, dice que el Gobierno es sensible con el 10% del presupuesto del Estado, las vacunas correspondientes por población y las ayudas europeas con un comportamiento intachable de la ministra, ha dicho. «Se nos escucha, están financiándonos», dice.