El grupo socialista en la Diputación de Alicante ha hecho referencia a la retirada de competencias del diputado Bernabé Cano por parte del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y ha dicho que "PP y Ciudadanos han montado un sainete para que Bernabé Cano recupere pronto sus delegaciones”, según ha denunciado el portavoz socialista, Toni Francés.

Para Francés, “es evidente que Mazón y los dos diputados de Ciudadanos llevaban todo pactado. Ciudadanos cumple con el trámite de lo que le piden arriba y Mazón se asegura que Bernabé Cano volverá a obtener sus delegaciones tras una comisión de investigación, sobre la que la Diputación no tiene competencias, y controlada por ambos partidos. Con nosotros que no cuenten para este numerito”, ha afirmado el portavoz socialista.

En este sentido, el portavoz socialista considera que la comisión de investigación que quieren montar PP y Ciudadanos en la Diputación de Alicante sobre el proceso de vacunación de la Conselleria “es de lo más delirante que ha ocurrido en la Diputación en años, y esperamos que los responsables autonómicos de ambos partidos tomen cartas en el asunto y no hagan pasar a la institución semejante ridículo”, ha apuntado Francés.

Así, el portavoz socialista destaca que “es evidente que Ciudadanos en la Diputación no ha tenido agallas para enfrentarse al PP. Carlos Mazón, Javier Gutiérrez y Julia Parra pueden reírse si quieren de Toni Cantó y de Inés Arrimadas, pero no de nosotros”.

Para los socialistas, otra muestra del “sainete” de PP y Ciudadanos es que Cano seguirá cobrando con dedicación exclusiva. “Hasta ahí llega la lamentable sumisión de Ciudadanos en la Diputación a Carlos Mazón”, denuncia Francés.

“Todo esto es más sencillo: Cano se vacunó cuando no le tocaba, en un centro de mayores en el que no podía entrar, además de no haber comunicado a la Diputación que ejercía como médico privado en un equipo de fútbol. El culpable de todo es él, no hay mucho que investigar”, ha concluido Francés.