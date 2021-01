La Diputación de Alicante ha vivido una semana de alta tensión a causa de la vacunación contra el covid del diputado de Deportes y también alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. La presión de Ciudadanos ha obligado al equipo de gobierno de la Diputación a tomar medidas en el asunto y apartar de sus competencias al diputado, lo que lleva implícito la retirada de la dedicación exclusiva, según recoge la normativa de la Diputación. La crisis que se abrió en el Gobierno de Murcia a causa de la vacunación del consejero de Sanidad se trasladó esta semana a la provincia de Alicante. Tras provocar la dimisión de Manuel Villegas, Ciudadanos quiso llevar la batuta también en el caso de Bernabé Cano y marcó públicamente su estrategia: exigir la retirada de competencias del diputado tras llamarlo «sinvergüenza». Además, el líder autonómico, Toni Cantó, calificó estos casos como «corrupción política».

Alineándose con el discurso de Inés Arrimadas y con la estrategia seguida en Murcia, la formación naranja en la Comunidad puso contra las cuerdas a su socio de gobierno en la Diputación. La contundencia del relato de Toni Cantó provocó que Carlos Mazón convocara una reunión de urgencia el viernes a las dos de la tarde, con los dos diputados, Javier Gutiérrez y Julia Parra. Tras varias horas de conversaciones, fuentes oficiales del PP en la Diputación anunciaron, sobre las cinco y media de la tarde, que retirarían las competencias a Bernabé Cano mientras durara la comisión de investigación que iba a convocar la institución provincial para analizar el protocolo seguido desde la Conselleria de Sanidad en la vacunación contra el covid en los casos en los que ha trascendido la administración de la primera dosis a cargos públicos de la provincia de Alicante para determinar si pudo producirse alguna irregularidad y si ha sido reprobable la actuación de estos. A preguntas de este medio, fuentes oficiales del equipo de gobierno -PP y Cs- aseguraron que Bernabé Cano seguiría manteniendo la dedicación exclusiva y, por lo tanto, el mismo sueldo que hasta ahora, pese a no tener responsabilidades sobre un área concreta. De igual manera, el PSOE también denunció que tanto el PP como Ciudadanos habían informado de que las retribuciones serían las mismas que antes de quedarse sin competencias. Y eso mismo es lo que se trasladó al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, según admitían desde la formación valencianista. Y ello pese a que se da la circunstancia de que Bernabé Cano no goza de ninguna de las circunstancias previstas para poder acogerse a la dedicación exclusiva, ni siquiera a la dedicación parcial. Según los socialistas, el equipo de gobierno «ha lanzado mensajes interesados a los medios de comunicación, a los grupos y a la opinión pública». Sólo un dato: el mensaje de que el alcalde de La Nucía seguiría manteniendo la dedicación exclusiva también fue lo que se trasladó a varios medios de comunicación a tenor de lo publicado ayer.

Ante el revuelo mediático y político generado, con una retahíla de críticas por parte de PSPV y Compromís, a primera hora de ayer el PP aseguró que no se mantendrá el mismo sueldo a Bernabé Cano puesto que, sin competencias, su modelo retributivo se limitará al cobro por asistencia a plenos y comisiones, como diputado que mantiene el acta.

Sea como fuere, el caso es que la vacunación de Cano ha puesto en un brete a Mazón, que ya de por sí tiene que hacer equilibrios en la Diputación para tener amarrada la mayoría. Una solución drástica con el alcalde de La Nucía podría haber dejado en minoría al PP, y hacer caso omiso a las consignas de Arrimadas y Cantó tendría el mismo resultado. Hasta el punto de que parece que la crisis se agudizó ayer por la mañana, cuando se supo que se le podría mantener la dedicación exclusiva, algo que al final no ocurrirá, tal y como marca el Régimen Económico de los Diputados.

De todos modos, las idas y venidas han sido una constante en esta polémica. En un primer momento, el PP alegó que Cano ejercía la medicina privada, pero posteriormente dijo que se vacunó como médico de atención primaria. Así consta en la ficha de vacunación. Sin embargo, está en excedencia, lo que supone que , durante la pandemia, en ningún momento ha estado en primera línea.

Francés: «Cs y PP decían que se mantendría la dedicación exclusiva»

El portavoz del PSOE cree que PP y Cs deberían «ser coherentes» en sus críticas a los cargos vacunados

El grupo socialista en la Diputación de Alicante hizo referencia ayer a «las intenciones del equipo de gobierno en la institución provincial de que Bernabé Cano siga recibiendo retribuciones como diputado con dedicación exclusiva pese a la retirada de competencias», y alertó a PP y Ciudadanos de que «legalmente no se puede hacer». Según explicó el portavoz socialista, Toni Francés, «Ciudadanos primero y PP después, llevan dos días trasladando el mensaje de que a Cano le retiran las competencias, pero mantiene su dedicación exclusiva», explicando que, «según el Régimen Económico de los Diputados, es inviable». Francés añadió que «es posible que esta fuera la intención de ambos partidos, pero no lo pueden hacer». El Régimen Económico de los Diputados señala que dichas dedicaciones exclusivas pueden recaer en el presidente y vicepresidentes; portavoces y viceportavoces de los grupos políticos; diputados con delegación o miembros de la junta de gobierno y vicepresidentes de organismo autónomo y demás entes adscritos a la Diputación. Por otro lado, para la dedicación parcial se requiere ostentar la Vicepresidencia de Comisiones Informativas u otras responsabilidades que le atribuya la Presidencia de la Diputación en los órganos o entidades dependientes de la Diputación. En paralelo, el también alcalde de Alcoy cree que PP y Ciudadanos en la Diputación deberían «ser coherentes» con relación al tema de los cargos públicos vacunados antes de hora. Para Francés, «no se pueden estar exigiendo como partido la dimisión de alcaldes socialistas, pero en la Diputación no exigírsela a Bernabé Cano, ni como diputado ni como alcalde de La Nucía», insistiendo, además, en que «PP y Ciudadanos quieren montar un sainete».