Venía ya calentita la escalada verbal entre socialistas y populares después de que el lunes el diputado del PP José Juan Zaplana llamara «mafia de la peor» a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, e Isabel Bonig «sinvergüenza» a la diputada socialista Carmen Martínez. Pero aún se calentó más. El síndic del PSPV, Manolo Mata, llamó en dos ocasiones «inútil política» a Bonig y acusó a la formación que preside de regodearse «con el número de muertos y contagiados de la pandemia». «Bonig ha perdido el norte como dirigente y la suerte de los valencianos es que no pinta nada en la política valenciana», dijo.

Bonig, que volvió a reprochar el funcionamiento de los hospitales de campaña, aseguró que las críticas a ella eran «una estrategia diseñada clarísimamente por Presidencia de la Generalitat» para desprestigiarla «política y personalmente». «Puedo asegurar que lloro por cada muerto; tengo a gente muy cercana dejándose la piel y la vida todos los días en los hospitales», respondió.

«Cada uno puede decir lo que quiera. Si lo hubiera dicho alguien del PP probablemente le habrían dicho que es un machista, no voy a entrar en eso», señaló. «Personalmente, he pasado tanto que sus palabras me resbalan y no me van a apartar de mi camino». También la secretaria general del PPCV y portavoz adjunta, Eva Ortiz, hizo hincapié en que su partido «no va a tolerar ningún insulto, falta de respeto ni persecuciones personales ni presiones» para que deje de realizar su labor de control al gobierno.

Según Ortiz, las palabras «gruesas e indignas» de Mata son el reflejo del nerviosismo que se respira en el Palau. «Alguien tarda ya en dimitir por el caos de la gestión de la covid», señaló. «Hoy el portavoz del PSPV ha traspasado todas las líneas rojas del respeto político e incluso de la humanidad», lanzó Ortiz.

«Un traficante de bulos»

A Ortiz le respondió también el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, que criticó que el principal partido de la oposición «esté empeñado en generar alarmismo y angustia». «Parece que quieran obtener rédito político de la mentira», añadió.

«Deberían dejar de actuar como un traficante de bulos en plena pandemia porque no solo los difunden sino los generan», dijo Muñoz, que acusó a José Juan Zaplana de protagonizar el lunes un espectáculo bochornoso mostrando un documento sin firma.