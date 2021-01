La concejala de Bienestar Social de Dénia y primera teniente de alcalde, la socialista Cristina Morera, ha presentado hoy su dimisión tras haber recibido la vacuna anticovid la primera semana de enero. Se trata del primer cargo público electo que presenta su dimisión por este hecho en la provincia. La edil ha reconocido en rueda de prensa que cometió un error y que "nunca" utilizó su cargo para aprovecharse de ningún privilegio.

La concejala, que ha presentado su dimisión en el registro, ha asegurado que no se pondrá la segunda dosis y, ante la pregunta de por qué espero tanto a hacerlo público, ha afirmado que "no sé qué contestarte, no he sabido gestionar este tema mediatizado y complicado. No sabía por donde empezar. No me paré a pensar, disculpadme por el retraso pero no supe gestionar los tiempos en que debía haber actuado".

La primera teniente de alcalde, visiblemente emocionada y sin parar de llorar, no ha querido dar más nombres de las personas de su entorno que también recibieron la inyección: "No diré nombres, me llamaron a las ocho de la noche para que buscara a gente con un margen de quince minutos. Tiré de las personas de las que tengo teléfono y que sé que pueden admitir esa petición". También ha añadido que "las malas prisas no son buenas consejeras. No me gustaría a nadie que se hubiera visto en mi situación".

Esta dimisión pone en el ojo del huracán a los otros cuatro cargos públicos que se han vacunado irregularmente y que no han dejado el cargo: el diputado y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP); los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives; y el edil de Orihuela, José Galiano (PP).