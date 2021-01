La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha mostrado hoy visiblemente indignada por la acumulación de personas en playas durante los últimos días en la Comunidad Valenciana y ha dicho que "aunque haga tiempo primaveral" seguimos en pandemia y "no es momento de estar en la playa sin mascarilla y amontonados". A ese respecto, la portavoz del Gobierno valenciano ha recordado que está en vigor una normativa que dice que no se pueden juntar más de dos personas no convivientes y otra que obliga a llevar mascarilla en todos los espacios públicos. "No sé si esa gente tendría que pasar un día en una UCI para ver los efectos que tienen las actividades irresponsables, no sé si tendrían que ver la cara de un sanitario cuando se quita la mascarilla después de 12 horas o llevar un EPI durante 24 horas. ¿Tienen que acabar entubados para que vean el desastre que es esto?", se ha preguntado la consellera.

Oltra, que ha comparecido tras la sesión plenaria del Consell celebrada hoy viernes, ha pedido a la población "un poco de empatía" con el personal sanitario que "nos está cuidando y salvando la vida todos los días" y cuyas plantillas están "exhaustas".

"¿Juntarnos en la playa sin mascarilla, en serio es necesario? se ha preguntado la vicepresidenta, que ha afirmado que toda esta situación le causa "dolor" porque son actitudes que "no entiende".

"La mayoría de gente está cumpliendo las normas" y, con imágenes como las de las playas llenas, "parece que se empaña la actitud responsable de miles y miles de valencianos que cumplen porque saben que esto es muy grave", todo ello por la actitud, ha dicho, de "cuatro zanguangos descerebrados". "Espero que esas imágenes no se repitan", ha zanjado la consellera.