El portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha criticado hoy que el portavoz del PSPV en la institución provincial y alcalde de Alcoy, Toni Francés, haya preferido “huir de Alcoy a su segunda residencia para estar tranquilo antes que gestionar en primera línea su propio municipio” durante los días más difíciles para esta localidad alicantina, una de las ciudades con más casos por coronavirus con una tasa de contagios que supera los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Dolón se ha referido así a las explicaciones que ha dado Francés para aclarar si se había saltado el confinamiento perimetral de Alcoy durante el fin de semana, ya que tuiteó desde Penáguila -donde tiene su segunda residencia- el viernes por la tarde y acudió a una misa por la mañana en Alcoy. Francés alegó el domingo que su residencia desde hace diez días estaba en Penáguila y que ahora vivía allí. “Además de aclarar si se saltó el confinamiento es importante explicar por qué abandona su municipio justo cuando más falta hace un alcalde al frente del cañón. El capitán del barco ha sido el primero en bajarse”, ha indicado Dolón.

Desde el grupo popular en la Diputación de Alicante, ha proseguido Dolón, “creemos que esta no es una actitud ejemplar para alguien a quien se le llena la boca exigiéndola. El alcalde de Alcoy ha huido a su segunda residencia en el momento que más falta le hace al municipio tener un líder”. “Nos alarma que justo cuando hay restricciones de movilidad para que la gente no salga sea el alcalde el primero que se va corriendo y que encima no tenga pudor en decir que se ha instalado en su segunda residencia en lo peor de la pandemia para Alcoy”.

Dolón ha recordado que Toni Francés, además de alcalde, es el máximo representante del PSPV en la Diputación Provincial, “una institución cuyo fin es ayudar a los municipios”. “Exigimos que como representante de esta institución ponga atención, al menos, a su propio municipio y que no abochorne a los alcoyanos de esta manera, que piense en todos los alcoyanos que están haciendo un gran esfuerzo para cumplir las normas y especialmente los más vulnerables o los que no pueden permitirse una segunda residencia”.

Por último, respecto a las manifestaciones de Francés de que lleva diez días residiendo en Penáguila, se ha preguntado si cuenta con el certificado de empadronamiento que lo justifique. “Si se ha ido a vivir allí como dice, ¿se ha empadronado?”, se ha preguntado Dolón.