El grupo socialista en la Diputación de Alicante, a través de su portavoz adjunta, Patricia Maciá ha afirmado, en relación a las críticas al alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la institución, Toni Francés, por parte del diputado del PP en la Diputación, Eduardo Dolón, que “un partido que mantiene en sus filas a Bernabé Cano y al Concejal de Seguridad de Benidorm está invalidado para dar lecciones de ejemplaridad”.

En opinión de Maciá, los ataques de Dolón, “tienen el sello de quienes andan nerviosos por el tema de la vacunación de Bernabé Cano y sus engaños sobre la misma, y las nuevas revelaciones del caso de la presunta vinculación de un concejal del PP de Benidorm en una trama corrupta, y ahora quieren desviar la atención”.

Y es que, apunta la portavoz adjunta en la Diputación “el PP quiere poner a la misma altura una acción de tarjeta roja y expulsión, como es la de Bernabé Cano, con otra que ni siquiera es falta”.

“Desde el minuto uno, se ha demostrado que Toni Francés no ha incumplido ninguna normativa y, pese a ello, no le han dolido prendas en pedir disculpas a los vecinos y vecinas de Alcoy por la situación generada”, apunta Maciá, recordando que “en cambio, en frente tenemos a un PP liderado por Carlos que no ha dicho ni mu de las vacunaciones irregulares en su partido, y que calla ante el escándalo en Benidorm”.